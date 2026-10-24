Tunisie: Baisses de prix dans les grandes surfaces dès ce samedi

Les grandes surfaces tunisiennes lancent, ce samedi 24 octobre 2026, une série de baisses de prix. Cette mesure concerne de nombreux produits de première nécessité.

Des réductions sur les viandes blanches et le poisson

Les réductions sur les viandes blanches durent toute une semaine. Le poulet est proposé à 8,450 dinars le kilo. Les blancs de poulet passent à 16 dinars le kilo, tandis que les cuisses s'affichent à 11,500 dinars. L'escalope de dinde atteint 18 dinars le kilo et le filet de poulet 19 dinars.

Les poissons d'aquaculture sont fixés à 18 dinars le kilo. Pour certains articles, les rabais atteignent jusqu'à 6 dinars.

D'autres baisses prévues

Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire de l'Approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, l'a confirmé. D'autres secteurs bénéficieront de rabais dans les semaines à venir. Cela touchera l'alimentation, l'hygiène, la cosmétique et les légumes.

L'objectif est de contenir l'inflation et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

De son côté, le président de la chambre nationale des grandes surfaces, a précisé que ces offres restent valables ce week-end. Seules les viandes blanches profitent de tarifs réduits pendant sept jours.