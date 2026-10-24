Tunisie: Bizerte - 10 pays arabes en lice pour le vol à voile

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La région de Beni Aouf dans le nord de Bizerte accueillera du 28 au 30 octobre courant le 3e championnat arabe des sports aériens avec plus de 70 associations et équipes nationales arabes en compétition de vol à voile sans moteur.

L'organisation logistique de l'événement a été au centre d'une séance de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat, sous la supervision du gouverneur de la région, Salem Ben Yaâcoub.

Intervenant lors de la réunion, le président de la Fédération tunisienne des sports aériens, Mohamed Ben Hmida, a précisé que Beni Aouf accueillera le vol à voile sans moteur, tandis que Soliman, à Nabeul, abritera les courses d'aéromodélisme.

Les participants représenteront la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, la Libye, la Syrie, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, le Liban et l'Arabie saoudite.

Le gouverneur a assuré que toutes les structures régionales et locales ont pris les mesures nécessaires pour garantir le succès du championnat, notamment l'aménagement de l'espace des compétitions et l'accueil des participants.

Des ateliers d'animation et initiatives de terrain compléteront le programme visant à promouvoir Bizerte comme destination touristique et d'investissement.

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