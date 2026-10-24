Afrique du Nord: Journée des Nations Unies - La Tunisie réaffirme ses principes diplomatiques

À l'occasion de la célébration de la « Journée des Nations Unies », la Tunisie a exprimé ce samedi sa fierté quant au partenariat constructif qu'elle a bâti au fil des décennies avec l'organisation onusienne, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires Etrangères.

Le pays a salué le rôle vital et les efforts remarquables des agences spécialisées opérant sur son territoire. Ces institutions collaborent actuellement à l'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (2027-2031). La Tunisie a réaffirmé son attachement à une parfaite concordance de ce plan avec son schéma national de développement, garantissant ainsi une pleine appropriation nationale et faisant de la coopération onusienne un levier majeur pour une croissance inclusive.

Rappelant un parcours de huit décennies, Tunis a rendu hommage aux interventions continues de l'ONU dans la prévention des conflits, la gestion des crises, le maintien de la paix, le désarmement, la protection des droits humains, la lutte contre la pauvreté, la criminalité organisée et les épidémies, tout comme son soutien aux programmes de développement, à la justice climatique, à la protection de l'enfance et à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

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Face à la multiplication des crises mondiales, la diplomatie tunisienne appelle à un regain de solidarité internationale et à un renforcement de la sécurité collective pour restaurer la confiance envers l'institution. Elle souligne qu'un tel cap exige un respect strict du droit international ainsi qu'une réforme structurelle et profonde des organes de l'ONU, afin que celle-ci demeure le garant de la légitimité et le refuge des peuples.

Le communiqué rappelle que la Charte des Nations Unies est née des tragédies du passé comme une victoire de la raison sur la volonté de domination. Elle constitue un engagement moral et juridique destiné à préserver l'humanité des affres de la guerre.

Tunis insiste sur le fait que la volonté des nations doit servir l'intérêt direct des populations et que l'objectif suprême réside dans l'établissement d'une paix durable et d'un développement équitable -- des droits inaliénables qui ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel des agendas géostratégiques ou des calculs politiques restreints.

Depuis son indépendance il y a sept décennies, la Tunisie s'attache à demeurer un partenaire fiable au service de la paix, du développement et de la promotion des droits humains. Ces principes constituent aujourd'hui le socle de sa politique multilatérale, fondé sur la souveraineté des États, la non-ingérence, le dialogue et le règlement paisible des différends.

Le pays s'est également félicité de sa contribution active au sein de l'organisation, marquée par plusieurs initiatives pionnières, un engagement reconnu dans les missions de maintien de la paix et une défense constante des causes justes, en premier lieu le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

Par la même occasion, la Tunisie a rendu hommage à ses compétences nationales, femmes et hommes, exerçant au sein des différentes agences et structures de l'ONU à travers le monde, incarnant ainsi l'engagement du pays en faveur de la paix, de la solidarité et de l'État de droit.

Tunis renouvelle son engagement à participer de manière constructive à toute initiative visant à renforcer le lien entre paix et développement, tout en mettant en garde contre l'instrumentalisation ou la politisation du droit international. La Tunisie préconise des relations internationales basées sur l'égalité souveraine, le respect mutuel et les intérêts partagés, rappelant qu'aucune paix durable ne peut s'installer dans un monde épuisé par les guerres par procuration et où la force prévaut sur le droit.

Le ministère des Affaires étrangères a souligné que cette Journée des Nations Unies coïncide avec le 81e anniversaire de la création de l'ONU et l'entrée en vigueur de sa Charte, mais marque aussi près de 70 ans depuis l'adhésion de la Tunisie à l'organisation internationale le 12 novembre 1956, scellant alors son indépendance et affirmant son rôle de membre actif sur la scène internationale.