Tunisie: Vacances scolaires - Appel à la prudence sur les routes à l'entrée sud de Tunis

Le ministère de l'Intérieur appelle tous les usagers de la route à respecter strictement le code de la route et les règles de sécurité routière. Cet appel intervient à l'occasion des vacances scolaires du premier trimestre de l'année 2026-2027, qui débutent ce samedi 24 octobre 2026 après les cours.

Un dispositif de sécurité renforcé

Le ministère souligne que d'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour guider et aider les citoyens. En cas de besoin, il est possible de contacter les autorités aux numéros suivants : 71.343.201 ou 71.342.787.

Les autorités insistent sur l'importance de respecter les limitations de vitesse et de maintenir les distances de sécurité. Il est également recommandé de respecter les priorités, d'adopter une conduite réfléchie et de suivre les instructions des agents de la circulation. Le port du an de sécurité reste obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur des zones urbaines.

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Le ministère rappelle enfin qu'il est strictement interdit de transporter des passagers dans des véhicules non adaptés. Il est aussi fortement conseillé d'éviter l'utilisation du téléphone portable au volant et de ne pas conduire en cas de fatigue

Itinéraires alternatifs pour la banlieue sud

Par ailleurs, un dispositif de circulation exceptionnel est mis en place pour les automobilistes se dirigeant vers la banlieue sud ou venant du centre de la capitale par l'entrée sud, en raison du début des travaux de démolition du pont de La Cagna.

Les usagers sont invités à emprunter l'autoroute nord, qui relie Tunis à La Goulette, puis le pont de Rades pour rejoindre l'échangeur de Bir El Kassaa.

Une autre option consiste à passer sous le pont Saint-Gobain en direction de Mégrine, puis à emprunter la route ceinture de Mégrine, les immeubles de Rades (cité Mohamed Ali), Choucha Rades, avant de poursuivre vers l'échangeur de Bir El Kassaa.