Afrique du Nord: La Tunisie intègre AeroSTAR, un programme régional dédié aux futurs talents de l'aéronautique

Amideast et Boeing [NYSE: BA] ont annoncé aujourd'hui l'extension d'AeroSTAR à la Tunisie pour la deuxième édition du programme. AeroSTAR aide les élèves âgés de 15 à 18 ans à explorer les carrières de l'aérospatiale, à développer des compétences pratiques et à se mettre en relation avec des mentors et employeurs du secteur. Tunis accueillera également le camp régional AeroSTAR et la cérémonie de remise des diplômes, qui réunira des étudiants d'Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc, de Tunisie et des Émirats arabes unis à l'été 2027.

L'annonce a été faite à l'occasion d'une cérémonie de signature organisée à Tunis, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, S.E. M. Bill Bazzi, du ministre tunisien des Transports, S.E. M. Rachid Amri, ainsi que de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Transports et de Tunisair. Ont également pris part à la cérémonie M. Wael Zaoud, directeur général de Boeing pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et Mme Annie Stetler, directrice d'Amideast Tunisie.

L'ambassadeur Bazzi a déclaré: « Ce programme préparera les élèves d'aujourd'hui aux cieux de demain en offrant aux jeunes Tunisiens, ainsi qu'à leurs pairs de la région, l'opportunité de se connecter directement avec des professionnels du secteur et de découvrir le monde de l'aviation de première main. »

S.E M. Rachid Amri a salué la dynamique croissante de la coopération tunisoaméricaine, en particulier dans le domaine de l'aviation civile, que le lancement du programme AeroSTAR en Tunisie est venu renforcer, témoignant de la confiance accordée à l'excellence et aux compétences des talents tunisiens.

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Grâce à des ateliers interactifs, des visites de terrain, du mentorat et des projets en équipe, AeroSTAR fait découvrir aux lycéens du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord les carrières de l'aviation et de l'aérospatiale. Après avoir suivi l'AeroSTAR Academy de 60 heures et réalisé un projet de fin de parcours, les équipes présentent leur travail devant des professionnels du secteur lors d'un concours national. Les lauréats accèdent au camp régional AeroSTAR, où le programme se conclut par une célébration et une remise des diplômes.

« Nous sommes fiers d'accueillir la Tunisie au sein d'AeroSTAR et d'organiser à Tunis le camp régional et la remise des diplômes en 2027, » a déclaré Wael Zaoud, directeur général de Boeing pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. « La participation de la Tunisie à AeroSTAR est essentielle pour préparer la prochaine génération de professionnels de l'aviation et constituer la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire pour accompagner la croissance du trafic aérien en Tunisie et au-delà.

Le programme montrera aux élèves qu'il existe de nombreuses carrières passionnantes dans notre secteur, au-delà des métiers de pilote ou de membre d'équipage de cabine. »

Annie Stetler, directrice nationale d'Amideast Tunisie, a commenté : « Nous sommes ravis d'amener AeroSTAR en Tunisie et d'accueillir à Tunis des étudiants de toute la région pour le camp régional et la remise des diplômes 2027. En mettant les jeunes en relation avec des professionnels du secteur, en leur offrant des expériences d'apprentissage pratiques et en leur donnant une vision plus large des carrières en aviation et en aérospatiale, AeroSTAR leur permet d'entrevoir de nouvelles possibilités pour leur avenir. Grâce à notre partenariat avec Boeing, Amideast est fier d'aider les jeunes à acquérir les compétences, la confiance et les connexions nécessaires pour explorer ces opportunités et se préparer aux métiers de demain. »

La première cohorte du programme AeroSTAR s'est déroulée de février à octobre 2026 et a rassemblé 216 diplômés d'Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc et des Émirats arabes unis. Plus de 90 % des participants ont déclaré avoir développé un intérêt plus marqué pour les carrières en aviation et en aérospatiale grâce au programme.

Ce qui suit

Le recrutement pour la deuxième cohorte d'AeroSTAR débute en octobre 2026. Les étudiants des pays participants peuvent candidater via le site Amideast local. Pour postuler au programme en Tunisie, veuillez visiter : https://www.amideast.org/our-work/develop-a-skill/aerostar-program

Pour sa deuxième année, le programme touchera plus de 250 étudiants en Égypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Tunisie et Émirats arabes unis, leur offrant une découverte des carrières aérospatiales et les compétences pratiques pour entamer ce parcours.