Ile Maurice: Dr Goutham Gandham - «Notre objectif est de prolonger la vie tout en préservant la qualité de vie»

interview

Immunothérapie, thérapies ciblées, médecine de précision : les avancées en oncologie ouvrent de nouvelles perspectives. Le Dr Goutham Gandham, oncologue médical à AEGLE Cancer Hospital, décrypte ces innovations et leurs enjeux à Maurice.

Quelles sont, selon vous, les avancées médicales qui ont le plus amélioré la prise en charge et la survie des patients atteints de cancer ?

L'immunothérapie, les thérapies ciblées et la médecine de précision ont révolutionné le traitement du cancer. Grâce à la biologie moléculaire, nous pouvons aujourd'hui adapter les soins au profil unique de chaque patient. Cela permet d'obtenir des rémissions prolongées, même dans des cancers avancés. Utilisés plus tôt dans la maladie, ces traitements réduisent aussi les risques de récidive. Enfin, la radiothérapie de haute précision 4D au sein d'AEGLE Cancer Hospital et l'amélioration des soins de support complètent ces avancées car notre objectif est de prolonger la vie tout en préservant la qualité de vie des patients.

Comment fonctionnent l'immunothérapie et les thérapies ciblées, et quels patients ou cancers en bénéficient le plus ?

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L'immunothérapie aide le système immunitaire à repérer et détruire les cellules cancéreuses en levant les «freins» que le cancer utilise pour se cacher. Elle peut donner des résultats très durables, notamment concernant les cancers du poumon, du rein et autres. Des tests ciblés nous aident à savoir quels patients en bénéficieront le plus. Les thérapies ciblées bloquent directement les anomalies génétiques ou les protéines dont la tumeur a besoin pour grandir. Elles sont très efficaces, par exemple dans certains cancers du poumon ou du sein présentant des mutations spécifiques. Grâce au profilage de la tumeur, nous donnons le bon médicament au bon patient, avec souvent plus d'efficacité et moins d'effets secondaires que la chimiothérapie classique.

Comment les tests génétiques et la médecine de précision permettent-ils d'adapter le traitement aux caractéristiques spécifiques du cancer d'un patient ?

La médecine de précision marque un tournant majeur : au lieu de traiter un cancer uniquement selon l'organe touché (poumon, sein, etc.), nous analysons sa carte d'identité génétique. Grâce à des tests moléculaires poussés, nous repérons les anomalies précises qui font progresser la maladie. Ces informations nous servent de guide pour choisir la thérapie ciblée ou l'immunothérapie la plus efficace. En adaptant les soins à la biologie du cancer, on maximise les chances de succès tout en évitant des effets secondaires inutiles.

Quelles innovations émergentes (médicaments, IA, combinaisons) s'annoncent les plus prometteuses pour transformer le traitement du cancer ?

L'oncologie avance à grands pas grâce à des innovations majeures : les anticorps armés, qui délivrent le traitement directement dans la tumeur ; les thérapies CAR-T qui rééduquent l'immunité du patient contre le cancer ; et la biopsie liquide, une simple prise de sang pour détecter la maladie très tôt ou surveiller son évolution. S'y ajoutent les nouvelles associations de médicaments et l'intelligence artificielle, qui optimisent le diagnostic et le suivi. Ces avancées rendent les traitements beaucoup plus ciblés, plus efficaces et mieux tolérés par les patients.

Comment Maurice s e situe-t-elle par rapport aux standards internationaux d'accès aux traitements du cancer, et quels sont ses principaux défis pour offrir les dernières avancées aux patients ?

Maurice a fait de grands progrès avec des équipements aux normes internationales (TEP-TDM, radiothérapie de précision, greffes de moelle). Toutefois, le coût des traitements innovants et l'accès au diagnostic moléculaire restent des défis majeurs. Pour offrir à chaque patient des soins rapides, abordables et de qualité mondiale, nous devons continuer à investir dans les infrastructures, le diagnostic de pointe et l'accès équitable aux médicaments.