Ile Maurice: Fabrice Laroche-Coralie - «Si personne ne peut prévoir ce que l'avenir lui réserve, il est possible de mieux s'y préparer»

interview

Face au risque de cancer, anticiper permet aussi de mieux se protéger. Fabrice Laroche-Coralie, General Manager de MUA Life, rappelle l'importance de conjuguer dépistage précoce, prévention et protection financière pour préserver sa sérénité et celle de ses proches.

On parle beaucoup d'assurance santé, mais moins de l'assurance maladies graves. Qu'est-ce qu'elle couvre concrètement ?

L'assurance santé et l'assurance maladies graves sont complémentaires, mais répondent à des besoins différents. L'assurance santé couvre principalement les frais médicaux liés aux consultations, examens, traitements ou hospitalisations, selon les garanties du contrat. L'assurance maladies graves, quant à elle, prévoit le versement d'un capital forfaitaire lorsqu'une une maladie couverte est diagnostiquée et que les conditions prévues au contrat sont remplies.

Cette protection peut notamment concerner certains cancers, les crises cardiaques, les AVC, l'insuffisance rénale ou d'autres maladies graves. Le capital versé peut être utilisé librement par l'assuré, par exemple pour financer des dépenses liées au traitement, compenser une perte de revenus ou de faire face à d'autres dépenses occasionnées par la maladie.

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Comment une assurance maladies graves peutelle accompagner financièrement l'assuré et sa famille pendant cette période ?

Une maladie grave peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà des frais médicaux. Elle peut entraîner une réduction ou une interruption des revenus, mais également générer des dépenses supplémentaires liées aux déplacements, à l'accompagnement ou à l'adaptation du quotidien.

Le capital versé par l'assurance maladies graves apporte alors un soutien financier au moment où l'assuré et sa famille peuvent en avoir le plus besoin. Il peut contribuer à préserver l'équilibre financier du foyer, à maintenir certaines dépenses courantes et à réduire la pression financière afin de permettre à l'assuré de se concentrer davantage sur son traitement et son rétablissement.

MUA met à disposition une assurance dédiée aux cancers féminins. Quels types de cancers et quelles situations sont couverts par cette protection ?

L'Assurance Cancer Féminin de MUA a été conçue pour apporter une protection financière face à certains cancers touchant spécifiquement les femmes. Elle couvre notamment les cancers du sein, du col de l'utérus, de l'utérus, des ovaires, du vagin et de la vulve, sous réserve des conditions, définitions et exclusions prévues au contrat.

En cas de diagnostic d'un cancer couvert répondant aux conditions de la police, l'assurée bénéficie du versement d'un capital forfaitaire. Ce capital peut l'aider à faire face aux conséquences financières de la maladie et lui apporter, ainsi qu'à sa famille, une sécurité financière supplémentaire.

À qui s'adresse l'assurance des cancers féminins et à quel moment est-il recommandé d'y penser ? Quels sont les principaux avantages d'anticiper cette couverture ?

Cette assurance s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent renforcer leur protection financière face au risque de cancers féminins, sous réserve des conditions d'éligibilité prévues par le produit. Comme pour toute solution de prévoyance, il est préférable d'y réfléchir lorsque l'on est encore en bonne santé, plutôt que d'attendre qu'un problème médical survienne. Anticiper permet de mettre en place une protection avant d'en avoir besoin et de disposer d'un filet de sécurité financier en cas de diagnostic futur.

Au-delà de l'assurance, Pink October est avant tout un mois consacré à la prévention et au dépistage. Quel message MUA souhaite-t-elle adresser aux Mauriciennes pour les encourager à prendre soin de leur santé tout en réfléchissant à leur protection financière ?

À l'occasion de Pink October, MUA souhaite rappeler l'importance de la prévention et du dépistage précoce. Etre attentive à sa santé, consulter un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire et effectuer les examens recommandés peuvent contribuer à une prise en charge plus précoce de certaines maladies, notamment du cancer du sein.

En parallèle, il est utile de réfléchir aux conséquences financières qu'une maladie grave peut avoir sur soi-même et sur sa famille. Si personne ne peut prévoir ce que l'avenir lui réserve, il est possible de mieux s'y préparer.

Prendre soin de sa santé et protéger sa stabilité financière sont deux dimensions complémentaires du bien-être. A travers Pink October, MUA, encourage ainsi les Mauriciennes à adopter une approche globale : s'informer, se faire dépister, prendre soin de leur santé et prévoir une protection adaptée à leurs besoins.