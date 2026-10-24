Ile Maurice: Quand Absa Maurice fait du dépistage précoce une cause collective

«Lavi enn zoli vwayaz, al fer to depistaz.» Derrière ce message, une conviction forte : la santé est l'un des biens les plus précieux, et la préserver, c'est aussi contribuer au bien-être de toute une communauté. C'est cette conviction qui anime Stories of Hope, une campagne lancée par Absa Maurice en mai 2025 pour briser les tabous autour du cancer et faire du dépistage précoce un véritable réflexe.

À l'occasion d'Octobre Rose, Absa Maurice renforce son engagement en faveur de la prévention en organisant, en collaboration avec ses partenaires Link to Life et Breast Cancer Care, plusieurs actions de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein à Maurice et à Rodrigues. L'objectif est d'encourager chacun à mieux s'informer, à être attentif à sa santé et à ne pas attendre l'apparition de symptômes pour agir.

Conçue initialement comme une campagne de sensibilisation, Stories of Hope est devenue, au fil des mois, un véritable mouvement humain et solidaire, porté par les collaborateurs d'Absa Maurice, ses partenaires et les communautés. En un an et demi, plus de 3 500 personnes à Maurice et à Rodrigues ont participé aux séances de sensibilisation et de dépistage.

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«Cette mobilisation dépasse largement ce que nous avions imaginé au départ», souligne Cédrine Chimon-Rampal, CSR Manager chez Absa Mauritius.

Rassurer pour mieux agir

Sur le terrain, un constat s'impose: la peur, le manque d'information et les idées reçues freinent encore le recours au dépistage. Pourtant, mieux comprendre son déroulement permet souvent de réduire les appréhensions et d'aborder cette démarche plus sereinement.

D'où l'importance d'informer, de rassurer et d'accompagner chacun dans une démarche de prévention éclairée. Au-delà du dépistage, l'enjeu est également de libérer la parole autour du cancer du sein et de créer un espace dans lequel chacun peut poser ses questions et exprimer ses préoccupations. Grâce à l'accompagnement des professionnels de santé et des volontaires mobilisés dans le cadre de Stories of Hope, les participants peuvent mieux comprendre les facteurs de risque, reconnaître les signes auxquels il faut être attentif et prendre conscience de l'importance d'un dépistage précoce et régulier. «Informer permet de rassurer, et rassurer aide à passer à l'action», explique Cédrine Chimon-Rampal.

La force du collectif

Stories of Hope repose avant tout sur une mobilisation humaine et solidaire, menée par Absa Maurice en collaboration avec ses partenaires, ses collaborateurs et les communautés.

Cette dynamique collective contribue à faire circuler les messages de prévention, à déconstruire les idées reçues et à encourager davantage de personnes à prendre soin de leur santé. Les collaborateurs d'Absa Maurice, sensibilisés et formés, deviennent également des relais de prévention auprès de leurs proches et de leurs communautés.

Car une conversation, un conseil ou un simple encouragement peut parfois aider une personne à franchir le pas du dépistage. C'est en faisant de la prévention une responsabilité partagée que chacun peut contribuer à faire évoluer les comportements et à installer progressivement une véritable culture du dépistage précoce.

Faire du dépistage précoce un réflexe

L'ambition d'Absa Maurice est claire : encourager chacun à intégrer le dépistage dans sa routine de santé, même en l'absence de symptômes. Une détection à un stade précoce peut favoriser une prise en charge plus rapide, d'où l'importance de ne pas attendre pour consulter et se faire dépister.

Parce qu'une conversation peut parfois changer une vie, Stories of Hope encourage chacun à s'informer, à poser ses questions et, surtout, à agir le plus tôt possible. Plus qu'une campagne, Stories of Hope porte un message d'amour, d'espoir et de courage : celui de prendre soin de soi, mais aussi de ceux que l'on aime, en faisant du dépistage précoce un véritable réflexe de santé.