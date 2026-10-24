Ile Maurice: L'état des lieux avant le déluge

Alors que la saison des pluies approche, l'état des drains, des canaux et des rivières suscite des interrogations. Entre infrastructures obstruées, risques d'inondations et travaux d'entretien, la question de la préparation du pays se pose.

Avec le changement climatique, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus imprévisibles. Les fortes pluies et les orages qui ont frappé les Seychelles cette semaine, provoquant des inondations et des glissements de terrain, rappellent les risques auxquels les îles de la région peuvent être confrontées. À Maurice, l'approche de l'été et de la saison des pluies soulève une question : nos infrastructures d'évacuation des eaux sont-elles suffisamment entretenues pour faire face à d'éventuelles pluies diluviennes ?

Chaque année, les épisodes de fortes précipitations mettent en évidence les faiblesses du réseau de drainage. Routes submergées, accumulations d'eau et débordements de rivières perturbent la circulation et menacent les habitations. Dans certains endroits, les drains obstrués par des déchets, de la terre ou des végétaux aggravent la situation en empêchant l'écoulement normal des eaux pluviales.

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Port-Louis figure parmi les régions particulièrement exposées aux inondations, mais la capitale n'est pas la seule concernée. Plusieurs localités de l'île connaissent également des accumulations d'eau importantes lors des fortes averses. À l'approche de la saison des pluies, nos photographes ont sillonné différentes régions du pays afin de constater l'état des drains, des canaux et des rivières, avant que les premières pluies diluviennes ne mettent à nouveau ces infrastructures à l'épreuve.

⚫ Plusieurs régions exposées aux inondations

Le Land Drainage Master Plan identifie 16 zones ou ensembles de sites présentant des risques d'inondation à travers l'île. Parmi eux figurent Nouvelle-France, Bel-Ombre, GrandBaie/Pereybère, Flic-en-Flac, Henrietta-Malacoff, Pointe-aux-Sables, Roche-Bois, Clémencia, Mapou, Piton, Cottage, Flacq, Vacoas, Quatre-Bornes et Camp-Caval, à Curepipe.

À Port-Louis, plusieurs cours d'eau et canaux font également l'objet d'une attention particulière, notamment la Rivière-du-Pouce, le Poudrière Stream, le Ruisseau des Créoles, le Canal Anglais, le Canal Dayot et la Rivière Latanier.

Ces zones nécessitent une surveillance régulière, particulièrement pendant les périodes de fortes précipitations. L'entretien des drains et le curage des cours d'eau constituent des mesures essentielles pour limiter les risques de débordement et faciliter l'évacuation des eaux.

⚫ Rs 125 millions allouées pour 2026-2027

Sur le plan financier, Rs 222 millions avaient été allouées aux collectivités locales pour l'exercice 2025-2026. Pour 2026-2027, l'enveloppe s'élève à Rs 125 millions. Plusieurs travaux programmés durant le précédent exercice n'ont toutefois pas été réalisés. Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, souhaite désormais accélérer les interventions, notamment en ce qui concerne le nettoyage et l'entretien des drains, afin de mieux préparer le pays à la saison des pluies.

Cette question avait été au centre d'une réunion organisée par la Land Drainage Authority (LDA), le jeudi 24 septembre, à la municipalité de Port-Louis. Intitulée Preparedness Plan Meeting for the Rainy Season 2026-27, cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur les travaux déjà effectués et les mesures à prendre pour prévenir les inondations.

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, celui des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, ainsi que le directeur de la LDA, Rishi Hauzaree, y avaient participé. Des représentants du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, de la police et de plusieurs autres services concernés étaient également présents.

⚫ 625 kilomètres de drains déjà nettoyés

Selon les chiffres communiqués lors de cette réunion, 625 kilomètres de drains ont été nettoyés au cours de l'année écoulée, de même que 111 kilomètres de rivières. Ces interventions s'inscrivent dans les efforts visant à maintenir les infrastructures d'évacuation des eaux en état de fonctionnement.

La LDA prévoit également une nouvelle série de visites sur le terrain afin d'évaluer l'état des drains, des rivières, des chemins et des autres infrastructures concernées. Les travaux supplémentaires jugés nécessaires devront être réalisés avant décembre. L'objectif est d'identifier les endroits où des interventions urgentes s'imposent, notamment les drains obstrués et les cours d'eau nécessitant un nettoyage, avant l'arrivée des fortes pluies.

Dans les régions régulièrement touchées par les inondations, l'état des infrastructures de drainage demeure un enjeu majeur. Les prochaines semaines seront consacrées à la poursuite des inspections et des travaux d'entretien annoncés par les autorités, alors que la saison des pluies se rapproche.

∎ Des drains en mauvais état dans la région.

∎ La végétation a envahi une partie du canal Dayot.

∎ Des débris jetés dans une rivière risquent d'entraver l'écoulement des eaux.

∎ Vue d'un cours d'eau dans la région.

∎ Un cours d'eau envahi par les herbes.

∎ Le pont Takamaka, situé sur l'avenue John Kennedy.

∎ Vue d'un cours d'eau.

∎ Le pont d'Argy a été surélevé à la suite des inondations qui avaient touché la région par le passé.

∎ Des travaux ont été réalisés à Dhowtal Lane, une zone sujette aux inondations.

∎ Des travaux de nettoyage ont été effectués dans les canaux de la capitale.

∎ Des arbres obstruent le passage d'un cours d'eau.

∎ Des travaux de construction de drains sont en cours afin de prévenir les inondations dans la région.

∎ Un cours d'eau envahi par la végétation.