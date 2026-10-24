Ile Maurice: «Zaki Shop» dans le viseur de plusieurs plaignants

Des commandes payées, des marchandises jamais reçues et des clients qui affirment avoir été bloqués après avoir réclamé leur dû.

Plusieurs plaintes auraient été déposées auprès de la police dans différentes régions de l'île pour des escroqueries présumées sur les réseaux sociaux. Au coeur des accusations figurent des pages Facebook et TikTok baptisées «Zaki Shop», sur lesquelles des gadgets électroniques et des meubles seraient proposés à la vente. Selon les informations recueillies, les paiements auraient été effectués au nom de «Bannoo Deen Azeemud», un habitant de la région de Port-Louis.

Les témoignages font état d'un mode opératoire similaire. Les clients intéressés par les articles proposés seraient invités à effectuer un transfert d'argent pour confirmer leur commande. Toutefois, une fois le paiement réalisé, les marchandises ne seraient pas livrées. Il convient de préciser qu'une autre page, également baptisée «Zaki Shop» et consacrée à la vente de vêtements, existe sur les réseaux sociaux. Celle-ci n'est pas concernée par les accusations.

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Selon les plaignants, les difficultés commenceraient lorsqu'ils tenteraient d'obtenir des explications sur les retards de livraison. Leur interlocuteur avancerait alors différents prétextes, tout en leur promettant de leur faire parvenir leurs commandes. Cette situation pourrait durer plusieurs jours, les réponses devenant progressivement plus rares. Certains affirment avoir finalement été bloqués sur les réseaux sociaux, sans avoir reçu leurs articles ni obtenu de remboursement.

Face à cette situation, plusieurs personnes auraient décidé de saisir la police. Les enquêteurs devront notamment établir les circonstances des transactions, examiner les éléments fournis par les plaignants et déterminer les éventuelles responsabilités des personnes concernées.

Nous avons également tenté de joindre la personne mise en cause afin de recueillir sa version des faits et de lui permettre de répondre aux accusations portées contre elle. Toutefois, nos sollicitations sont restées sans réponse jusqu'à présent.