Sénégal: Cap Skirring - Un débarcadère moderne de 1,7 milliard de FCFA en préparation

En tournée dans la région de Ziguinchor, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Amy Mara, a visité les travaux préparatoires du futur débarcadère de Cap Skirring, financé par la Banque mondiale à hauteur de 1,7 milliard de FCFA. Le projet prévoit notamment un quai de pêche de 6 800 m².

La modernisation des infrastructures de débarquement des produits halieutiques se poursuit en Casamance. En tournée de travail dans la région de Ziguinchor, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Amy Mara, s'est rendue, jeudi 22 octobre 2026, au quai de pêche de Cap Skirring pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de construction d'un débarcadère moderne.

Financé à hauteur de 1,7 milliard de FCFA par la Banque mondiale, à travers le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), le projet doit permettre de renforcer les infrastructures dédiées à la pêche artisanale et à la valorisation des produits halieutiques.

Le recasement avant la construction du quai

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Sur place, la ministre a constaté l'état d'avancement des travaux de recasement des personnes affectées par le projet. La réalisation de plusieurs abris provisoires destinés aux commerçants, ainsi que d'autres espaces dédiés à la valorisation économique des produits halieutiques, est en phase de finition.

Cette étape préalable doit permettre de préparer le démarrage de la construction proprement dite du nouveau débarcadère, qui s'étendra sur une superficie de 6 800 m². Le projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures de débarquement engagée dans le secteur de la pêche.

Amy Mara a salué les investissements du projet SENRM en faveur de cette modernisation. Elle a également procédé, sur le site, à la pose de la première pierre du futur poste de contrôle et de la maison des pêcheurs de Cap Skirring.

Des équipements pour la surveillance et le désenclavement

Cette visite intervient dans la continuité des interventions du SENRM en faveur du secteur. Un mois auparavant, le projet avait acquis 24 pirogues en fibre de verre et cinq vedettes de servitude pour le compte du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime.

Ces équipements sont destinés à appuyer la surveillance participative des pêcheries aménagées et à contribuer au désenclavement de certaines îles de la Casamance.