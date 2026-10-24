Sénégal: DER/FJ - 1,557 milliard FCFA mobilisés en cinq jours dans neuf départements

Du 19 au 23 octobre, le Délégué général de la DER/FJ, le Dr Abdoulaye Niane, a parcouru neuf départements du nord et de l'est du pays pour sensibiliser, enrôler des bénéficiaires et remettre des financements. Bilan annoncé : 574 groupements et 11 840 bénéficiaires touchés, ainsi que le lancement d'une infrastructure de stockage à Potou.

Cette deuxième tournée nationale s'inscrit dans la stratégie de territorialisation de la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes. Elle a mené l'équipe de Louga à Linguère, en passant par Potou, Kébémer, Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel et Ranérou, soit 1 436 kilomètres en cinq jours. Selon le communiqué publié par la DER ce 23 octobre 2026, il s'agissait de « rapprocher les dispositifs d'accompagnement et de financement des femmes et des jeunes entrepreneurs, au plus près de leurs territoires ».

Deux programmes ont porté l'essentiel des financements :

· Nano-Crédit : 450 groupements accompagnés, soit 10 600 bénéficiaires, pour 1,044 milliard FCFA.

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· BE YES : 213,2 millions FCFA mobilisés au profit de 124 groupements, soit 1 240 bénéficiaires.

Au total, les deux dispositifs concernent 574 groupements et 11 840 bénéficiaires, pour 1,257 milliard FCFA. La DER/FJ précise que, « au-delà des montants mobilisés », ces interventions visent à soutenir les activités génératrices de revenus et à renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Temps fort de la tournée, les travaux d'une infrastructure de stockage des produits horticoles ont été lancés à Potou, dans la commune de Léona (département de Louga). L'ouvrage, d'un coût de 300 millions FCFA, répond selon la DER/FJ à « un enjeu majeur pour les producteurs » : mieux conserver les récoltes, notamment l'oignon, et réduire les pertes après récolte. Le communiqué y voit une approche qui « associe le financement de l'entrepreneuriat à la réalisation d'investissements structurants ».

Un bilan global de 1 557 200 000 FCFA

En ajoutant l'infrastructure de Potou aux financements du Nano-Crédit et de BE YES, le bilan atteint 1 557 200 000 FCFA. Pour la DER/FJ, « l'enjeu ne se limite pas à la mobilisation de ressources financières » : il s'agit aussi de pérenniser les activités financées, ce qui suppose « un suivi rigoureux des projets financés et une attention particulière portée à la viabilité des initiatives soutenues ».