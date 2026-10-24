Sénégal: L'examen de la Loi de finances rectificative reporté au 27 octobre

24 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Initialement prévue ce vendredi 23 octobre, la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026 a été reportée au mardi 27 octobre, à 10 heures.

L'information a été annoncée dans un communiqué de presse publié ce vendredi par la Direction de la Communication et des Relations publiques de l'Assemblée nationale. Les députés sont ainsi invités à se retrouver mardi prochain pour examiner le projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative pour l'année 2026.

Pour rappel, la loi de finances rectificative est un texte qui permet au gouvernement de modifier le budget de l'État adopté initialement pour une année donnée. Elle intervient lorsque les prévisions de recettes ou les besoins de dépenses évoluent au cours de l'exercice budgétaire.

Elle peut notamment servir à intégrer de nouvelles ressources, à réviser certaines dépenses ou à tenir compte de changements dans la situation économique et financière du pays. Son adoption permet ainsi d'ajuster les autorisations budgétaires aux nouvelles réalités, dans le respect de la procédure parlementaire.

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