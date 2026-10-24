Sénégal: Professeure Bitty Bocar Ba Watt publie « De l'ombre à la lumière - l'envol d'Aicha »

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Bitty Bocar Ba Watt publie « De l'ombre à la lumière : l'envol d'Aicha .Dans cet ouvrage, la professeure d'histoire et géographie évoque un cas précis de success-story et relève les barrières qui empêchent les jeunes filles sénégalaises de réussir dans les études. Dans cet ouvrage, la professeure d'histoire et géographie évoque un cas précis de success-story et relève les barrières qui empêchent les jeunes filles sénégalaises de réussir dans les études.

Madame Watt Bitty Bocar Ba est une professeure d'histoire et de géographie à la retraite qui a capitalisé une trentaine d'années d'expérience dans l'enseignement secondaire.

Depuis plus d'une décennie, elle s'est engagée aux côtés du forum des éducatrices africaines (Fawe), une ONG qui oeuvre depuis 30 ans pour la protection, le maintien et la réussite des filles à l'école.

Sans nul doute doyenne de l'équipe de Fawe Sénégal, madame Watt Bitty Bocar Ba a été portée à la tête du secrétariat général du conseil d'administration de la structure, surtout pour son capital d'expérience et ses qualités managériales.

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Après plusieurs années d'encadrement, d'accompagnement, de formation et d'orientation, professeure Bitty Bocar Ba Watt explore un autre champ : celui de la production littéraire.

Elle vient d'écrire son ouvrage titré : « de l'ombre à la lumière : l'envol d'Aicha ».

Un ouvrage qui retrace les obstacles rencontrés par une jeune fille et le rôle de l'accompagnement éducatif, de la persévérance et des approches de l'ONG panafricain Fawe (forum des réductrices africaines).

« Après plus de trente ans passés dans l'enseignement moyen et secondaire et plus deux décennies d'engagement militante au sein de FAWE Sénégal, j'ai été le témoin direct des multiples défis et obstacles socio-culturels et économiques qui freinent la scolarisation, le maintien et la réussite des jeunes filles à l'école. Ce qui m'a inspirée, c'est ce besoin impérieux de fixer par l'écrit des histoires réelles de résilience et de transformation » explique l'auteure. Elle précise que l'histoire d'Aïcha est le reflet de milliers de jeunes filles sénégalaises qui, malgré l'adversité et l'ombre des préjugés, possèdent un potentiel immense qui ne demande qu'à être révélé grâce à un soutien adapté et une volonté inébranlable.

Mais Au-delà du parcours individuel d'Aïcha, Bitty Bocar Ba Watt cherche à sensibiliser et à interpeller l'opinion publique, les familles et les décideurs sur les barrières encore tenaces qui empêchent les filles d'aller au bout de leurs études. « Je veux transmettre un message d'espoir, de persévérance et de plaidoyer : démontrer que l'éducation des filles est le levier le plus puissant pour transformer une communauté et une nation. Ce livre est aussi un hommage au rôle fondamental de l'accompagnement éducatif et à la responsabilité collective que nous avons pour offrir à chaque enfant les moyens de concrétiser ses rêves. Il faut souligner également que FAWE a joué un rôle déterminant et catalyseur dans le parcours d'Aïcha.

À travers ses approches holistiques et novatrices (L'approche TUSEME qui renforce la confiance en soi et le leadership, la journée carrière qui suscite des vocations et la pédagogie sensible au genre qui permet aux enseignants de tenir en compte des besoins spécifiques des filles), l'ONG a offert à Aïcha un cadre sécurisant et protecteur. FAWE a été le tremplin qui lui a permis de surmonter les obstacles, de briser le plafond de verre et de passer de l'ombre à la lumière pour prendre son véritable envol. »

Bitty Bocar Ba Watt a aussi souligné que les revenus générés par la vente du livre seront investis dans l'éducation des filles.