Sénégal: Urgent / Accident sur l'axe Ndande-Kébémer - Six morts dans une collision frontale

24 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falem PAM, correspondant

Un camion et un car de transport en commun sont entrés en collision, vendredi soir, sur l'axe Ndande-Kébémer. Le bilan provisoire fait état de six morts et de plusieurs blessés.

Un grave accident de la circulation a endeuillé l'axe Ndande-Kébémer, vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 21 heures. Selon les premières informations recueillies, une collision frontale entre un camion et un car de transport en commun serait à l'origine du drame.

Le bilan provisoire fait état de six morts et de plusieurs blessés. Les corps des victimes ainsi que les blessés ont été acheminés au centre de santé de Kébémer.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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