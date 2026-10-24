Algérie: Kaylia Nemour, quatrième au concours général

ROTTERDAM (Pays-Bas) — La gymnaste algérienne Kaylia Nemour a terminé quatrième au concours général des Championnats du monde 2026 de gymnastique artistique, vendredi à Rotterdam (Pays-Bas).

Après l'exécution de ses quatre agrès du concours, Nemour a réussi un total à 54.998 points.

La médaille d'or est revenue à l'Américaine Blakely Skye avec une note à 55.733, devant la Russe Roshchina Liudmila qui a concouru sous la bannière du Comité olympique international (CIO), avec 55.199 et la Chinoise Ke Qinqin (55.032).

La championne olympique algérienne disputera sa deuxième finale, aux barres asymétriques, le samedi 24 octobre, à 15h30, avant d'enchaîner le lendemain, à partir de 13h42, avec sa troisième et dernière finale, au concours de la poutre.

Agée de 19 ans, Nemour avait fait une excellente entrée en lice dans ces Mondiaux-2026, en surclassant toutes ses concurrentes dans la 5e subdivision des qualifications.