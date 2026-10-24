Algérie: Le MCA surclasse Enugu Rangers (3-0) et se qualifie pour la phase de groupes

ALGER — Le MC Alger, seul représentant algérien en Ligue des Champions d'Afrique de football, s'est qualifié avec brio pour la phase de poules de l'épreuve, en surclassant les Nigérians d'Enugu Rangers (3-0, mi-temps : 0-0), vendredi soir au stade Ali Ammar dit Ali La Pointe de Douera.

Battus lors de la première manche, disputée dimanche dernier au MKO Abiola à Abeokuta (2-0), les joueurs de l'entraîneur Khaled Ben Yahia, sont allés puiser dans leurs ressources pour réaliser une "remontada" et arracher une qualification méritée.

Malgré le soutien massif de ses supporters, le "Doyen" a peiné à développer son jeu lors des premières minutes, face à un adversaire bien regroupé, qui a réussi à neutraliser les initiatives algéroises.

Progressivement, les Algérois ont haussé le rythme et accentué leur présence dans le camp adverse, sans toutefois se montrer suffisamment précis dans le dernier geste.

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La première occasion notable est intervenue à la 35e minute, lorsque la tentative du Guinéen Saliou Bangoura dans la surface a été repoussée par un défenseur nigérian.

Malgré une fin de première période à l'avantage des Algérois, marquée par une pression soutenue et une réclamation de penalty, les deux formations ont rejoint les vestiaires sur un score vierge.

Le Mouloudia sort ses griffes

Au retour des vestiaires, le MCA a poursuivi ses efforts offensifs face à une équipe d'Enugu Rangers davantage repliée dans son camp, soucieuse de préserver l'avantage acquis lors du match aller.

Les entrées de trois armes offensives : Boukholda, Kohili et Bayazid, ont apporté davantage de percussion au jeu mouloudéen, permettant aux locaux de multiplier les offensives. Cette domination a fini par être récompensée à la 58e minute, lorsque Boukholda a ouvert le score d'une tête au second poteau.

Poursuivant sur leur lancée, les Algérois ont obtenu un penalty à la 69e minute, après une faute commise sur le défenseur Khelif dans la surface de réparation. Chargé de l'exécution, Bangoura n'a cependant pas réussi à transformer cette occasion, manquant ainsi l'opportunité de creuser l'écart. Poussés par un public des grands soirs, les joueurs du MCA ont continué d'acculer la défense nigériane, de plus en plus fébrile.

A six minutes de la fin du temps réglementaire, Bangoura a doublé la mise pour le MCA en reprenant un ballon repoussé par le gardien nigérian, après une première tentative de la tête de Bayazid sur un centre en retrait de Kohili (84e).

Dans le temps additionnel, Bayazid a parachevé le succès des Algérois en plaçant une tête victorieuse à la 90e+2, scellant définitivement le sort de la rencontre et la qualification du Doyen pour la phase de groupes.

Le triple champion d'Algérie parvient ainsi à se qualifier à la phase de groupes pour la troisième fois de rang, en attendant d'être fixé sur ses prochains adversaires.