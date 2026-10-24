Algérie: Ouadah préside une réunion en prévision de la 5e édition

23 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Ministère Economie Connaissance Startup Micro Entreprises

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a présidé une rencontre préparatoire de la 5e édition de la Conférence africaine des start-up prévue les 5 et 7 décembre prochain à Alger, laquelle a réuni les ambassadeursde pays africains et d'instances internationales accrédités en Algérie, indique, vendredi, un communiqué du ministère.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la 5e édition de la Conférence africaine des start-up, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le slogan "la Deeptech...Véritable défi", ajoute le communiqué.

Après l'allocution d'ouverture de M. Ouadah, un exposé exhaustif a été présenté sur les principales nouveautés de cette édition, axée sur le rôle de la deeptech dans le soutien au développement, le renforcement des capacités innovantes de l'Afrique, avec ce qu'elle offre comme opportunités pour réaliser une avancée qualitative dans les domaines technologiques stratégiques.

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La Conférence sera "l'occasion pour évoquer les moyens de renforcer les dépenses et les efforts dans la recherche scientifique et le développement technologique pour parvenir à un maximum de start-up africaines basées sur la deeptech, et partant contribuer au renforcement de la souveraineté technologique du continent", ajoute le communiqué.

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