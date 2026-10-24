Algérie: Introduction de nouvelles spécialités professionnelles à travers les différentes wilayas

23 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a annoncé, vendredi dans un communiqué, l'introduction de nouvelles spécialités dans le cadre du programme "Sanâa2", dont les sessions de formation débuteront le 2 novembre prochain.

Dans son communiqué, le ministère a souligné que l'élargissement des offres de formation dans le cadre du programme "Sanâa 2", qui comprenait initialement six spécialités professionnelles, intervient pour répondre "aux demandes croissantes" et mieux "s'adapter aux spécificités de chaque région et aux besoins des différentes catégories".

Ainsi, il a été décidé "d'introduire deux spécialités professionnelles supplémentaires au niveau de chaque wilaya, y compris des spécialités destinées aux femmes, en plus des six spécialités validées auparavant".

En application de cette décision, les directions de la Formation et de l'Enseignement professionnels, à travers les wilayas oeuvrent à s'assurer des données relatives aux spécialités proposées, avant de prendre contact avec les inscrits et de confirmer leur accès à la formation", ajoute la même source.

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Destiné aux différentes catégories d'âge à partir de 15 ans, sans limite d'âge maximum, ledit programme offre l'opportunité de bénéficier d'une formation pratique d'une durée de 90 heures, au titre d'une approche pédagogique reposant sur la pratique sur le terrain et l'encadrement direct par des spécialistes.

Le programme des cours est réparti en fonction d'un calendrier fixé par chaque direction de wilaya, en tenant compte des conditions des bénéficiaires. Ces cours peuvent être dispensés au courant de la semaine de 16h00 à 19h00, durant le week-end (vendredi et samedi) ou selon un nouveau calendrier durant la semaine, selon le programme établi localement.

Les inscriptions se font en ligne via le lien suivant: https://takwin.dz/san3a .

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