Algérie: Le NB Staouéli qualifié pour l''Elite 16'

TRIPOLI — Le représentant algérien, le NB Staouéli, a assuré sa qualification à la phase "Elite 16" de la Division Ouest des qualifications à la Basketball Africa League (BAL-2027), en s'imposant devant le club capverdien de Kriol Star sur le score de 84 à 69, vendredi à Tripoli (Libye), pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A.

Après sa défaite face à Al-Ittihad de Libye (69-93) lors de la première journée, puis sa victoire contre le Stade Malien (92-77), le NB Staouéli a confirmé son redressement en signant un deuxième succès consécutif, synonyme de qualification pour le prochain tour.

Les scores des quarts-temps ont été comme suit : 21-16, 15-15, 24-20 et 24-18.

Mohamed Harat s'est illustré du côté du NB Staouéli en réalisant un double-double avec 19 points et 11 rebonds, auxquels il a ajouté six passes décisives et quatre interceptions, pour une évaluation de 30.

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L'autre rencontre de cette troisième journée du groupe A, oppose à partir de 17h30, Al-Ittihad de Libye, qui avait déjà assuré la qualification jeudi en battant Kriol Star (86-66), au Stade Malien, qui tentera d'obtenir la place de meilleur troisième pour valider son ticket à l'"Elite 16".

La phase "Elite 16" de la Division Ouest, est prévue à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 10 au 15 novembre prochain. Cette étape permettra aux équipes qualifiées de tenter de décrocher leur billet pour la saison 2027 de la BAL, la principale compétition de clubs de basket-ball en Afrique.