Sénégal: JOJ 2026 - Un lion, symbole sénégalais, au coeur de l'avers des médailles

Dakar — Le motif conçu par l'Espagnole Pilar Barbadillo Vicario pour l'avers des médailles des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, représente un lion dont la crinière est formée de deux visages symétriques surmontés de branches d'olivier.

Dénommée "The Roar of Youth" et inspirée de l'art sénégalais, cette création évoque les "valeurs olympiques, le dépassement de soi et les efforts nécessaires pour accomplir des choses exceptionnelles".

Pilar Barbadillo Vicario a remporté le concours international de création du motif de l'avers des médailles des JOJ 2026, lancé en 2025.

Ce concours a enregistré des candidatures en provenance de 103 pays.

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Les designers indiens, sénégalais, brésiliens, mexicains et français figurent parmi les postulants ayant soumis le plus grand nombre de propositions, selon le Comité international olympique (CIO) .

Un motif inspiré de la culture sénégalaise et des valeurs olympiques.

Le lion occupe une place centrale dans la création de Pilar Barbadillo Vicario. Symbole du Sénégal, pays hôte des Jeux, il (lion) renvoie également à la force et au courage. Les deux visages qui composent sa crinière font référence à "l'art sénégalais" et traduisent les "notions d'équité et de respect dans le sport", selon la description du CIO.

Des branches d'olivier sont placées au-dessus des visages, rappelant l'origine antique des Jeux.

L'ensemble est complété par "des lignes épurées, qui donnent au motif une identité visuelle associant références culturelles locales et valeurs sportives".

La créatrice à déclaré sur le site Internet du CIO avoir "conçu la médaille en pensant à ce que vous verriez lorsque vous l'auriez chez vous. Elle incarne tout ce que vous avez accompli au fil du temps - non seulement la victoire, mais aussi l'effort fourni et la motivation pour l'avenir".

Un jury international, composé de personnalités du mouvement olympique, de jeunes leaders et reporters du Comité international olympique, ainsi que de l'ambassadeur des JOJ de Dakar 2026, Elzo Jamdong, était chargé de sélectionner le motif.

Le Grec Agisilaos Kyriazis a remporté le deuxième prix avec son projet "The Sun of Values", tandis que l'Indien Elizuba Joe Abraham s'est classé troisième grâce à sa création "The Celebration of Triumph".

Le revers des médailles a été conçu à l'issue d'un concours national sénégalais et met à l'honneur le baobab, arbre emblématique du pays symbolisant la sagesse et la longévité, accompagné de l'emblème des JOJ.

La possibilité de proposer le motif de l'avers des médailles a été introduite lors des JOJ de Singapour en 2010. Le projet "Yes Youth Can", de la Japonaise Setsuko Fukuzawa, avait alors été retenu.

Depuis, des créations de designers slovaques, roumains, indonésiens, néo-zélandais et brésiliens ont également été utilisées pour les médailles remises aux jeunes athlètes lors des différentes éditions des JOJ.

Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ de Dakar réuniront environ 2 700 jeunes athlètes âgés de 17 ans au maximum. Les compétitions se dérouleront à Dakar, Diamniadio et Saly.