Sénégal: Électrification rurale - Le DG de l'ASER en visite de terrain dans le département de Kébémer

- Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Papa Momar Ngom, a effectué une visite de terrain dans les localités de Kannene Ndiob, Thiss Ouoloff et Thiss Peulh, dans le département de Kébémer (Louga, nord), afin d'évaluer la satisfaction des populations des villages récemment raccordés au réseau électrique et de recueillir leurs préoccupations.

"Le niveau de satisfaction est très important", a déclaré Papa Momar Ngom, faisant état d'un accueil favorable des populations dans les villages visités.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée d'une mission de suivi des projets d'électrification rurale dans les régions de Saint-Louis et de Louga, mis en oeuvre par l'ASER avec son partenaire Comosel (Compagnie maroco-sénégalaise de l'électricité).

Les populations ont soulevé quelques préoccupations liées notamment à l'extension du réseau électrique aux nouveaux lotissements.

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Sur cette question, le directeur de l'ASER a expliqué que les extensions seront réalisées progressivement, en tenant compte des priorités nationales en matière d'accès à l'électricité.

Selon lui, le Sénégal compte encore plus de 12 000 villages non électrifiés, dont 6 471 ne sont couverts par aucun programme d'électrification.

(...) le directeur général de l'ASER a toutefois souligné que l'arrivée de l'électricité favorise le développement local et encourage les populations, notamment celles établies à l'étranger, à investir dans leurs localités d'origine. À mesure que les nouveaux habitants s'installent, l'exploitant du réseau peut ainsi procéder aux extensions nécessaires, a-t-il expliqué.

Papa Momar Ngom a réaffirmé l'ambition de l'ASER d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Cet objectif implique, selon lui, l'électrification de quelque 6 400 nouveaux villages, en plus des quelque 6 000 localités dont les projets sont déjà en cours d'exécution.

La réalisation de cet objectif nécessite des financements estimés à plus de 400 milliards de francs CFA, a-t-il indiqué, précisant que des démarches sont en cours avec l'appui des autorités et de partenaires privés pour mobiliser les ressources nécessaires.

Le directeur général de l'ASER a fait état de promesses de financement en cours de concrétisation, ajoutant que la finalisation des contrats et la signature des conventions de financement devraient permettre le lancement de nouveaux chantiers au début de l'année prochaine, avec l'ambition d'accélérer les réalisations sur une période de deux ans.

Il a également insisté sur la nécessité d'associer les collectivités territoriales à la définition des priorités en matière d'électrification rurale. Selon lui, les maires disposent d'une connaissance approfondie des réalités locales et sont donc des interlocuteurs essentiels pour identifier les villages prioritaires et mieux orienter les interventions de l'ASER.