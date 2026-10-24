Sénégal: Gestion des déchets - Plaidoyer pour un changement de paradigme 'centré sur la culture citoyenne'

Ngaye Mékhé — Le maire de Ngaye Mékhé et président du Conseil d'administration (PCA) de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Maguette Wade, a préconisé un changement de paradigme dans la gestion des déchets, en privilégiant la prévention par un développement de la culture citoyenne, plutôt que de concentrer les efforts sur le seul ramassage des déchets, afin de lutter durablement contre l'insalubrité.

Dans un entretien avec l'APS, Maguette Wade a invité les populations à s'interroger sur leurs pratiques quotidiennes en matière de gestion des déchets et sur leur contribution à la propreté des espaces publics.

"Regardons nos maisons, nos rues, nos marchés, nos hôpitaux, nos écoles, nos gares routières et ferroviaires, nos usines, nos stades, nos ateliers, nos plages et, en un mot, nos espaces publics. Sont-ils vraiment le reflet de ce que nous sommes en tant que citoyens soucieux de notre cadre de vie ?", s'est-il interrogé.

Pour M. Wade, l'attachement au pays et la fierté nationale doivent se traduire par des actes concrets pour préserver les espaces publics et l'environnement.

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Il estime que la lutte contre l'insalubrité ne saurait se limiter aux opérations de nettoiement, mais doit s'accompagner d'une prise de conscience sur les causes de l'accumulation des déchets dans les lieux publics.

"Les déchets ne tombent pas du ciel, c'est nous qui les produisons. Nous sommes donc à l'origine de l'insalubrité publique", a-t-il fait observer, plaidant pour que la responsabilité citoyenne soit placée au coeur des efforts de gestion des déchets.

Le maire de Ngaye Mékhé préconise un changement de paradigme consistant à privilégier la prévention et la réduction des déchets à la source, plutôt que de concentrer les efforts sur leur ramassage après leur abandon dans l'environnement.

"Le déchet le plus facile à nettoyer, c'est celui qu'on ne jette pas", a-t-il dit, appelant les citoyens à éviter de jeter les ordures dans les rues, les caniveaux, les marchés et les autres endroits collectifs.

Il a également insisté sur l'importance des gestes individuels dans l'amélioration du cadre de vie, y compris en ramassant des déchets que l'on n'a pas produits.

"Plutôt qu'un signe de faiblesse, un tel comportement est un acte de civisme, de leadership et d'attachement à la communauté", estime-t-il.

"Si chacun d'entre nous ramassait juste un déchet par jour, nos quartiers changeraient de visage", a-t-il soutenu.

Pour le PCA de la SONAGED, la gestion intégrée des déchets nécessite également l'implication de l'ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales, les services publics, les entreprises, les commerçants, les associations et les établissements scolaires.

Cette approche repose notamment sur la prévention, le tri, la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets, afin de réduire leur impact sur l'environnement et de favoriser une économie circulaire.

Maguette Wade estime que la propreté des villes et des villages ne peut être durablement assurée par les seuls services de nettoiement.

Elle suppose une évolution des habitudes, une meilleure appropriation des enjeux environnementaux par les populations et une participation effective des citoyens à la préservation de leur cadre de vie.

"Une nation propre n'est pas une nation qui nettoie sans cesse, c'est une nation où personne ne salit et qui transforme", a-t-il affirmé.

"Le changement commence par nous-mêmes, ici et maintenant", a lancé Maguette Wade, appelant à faire de la propreté et de la gestion responsable des déchets des pratiques quotidiennes, au-delà des campagnes ponctuelles de sensibilisation et de nettoiement.