Sénégal: Ziguinchor - Du matériel de conservation et des embarcations remis à des acteurs de la pêche

- La ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Amy Mara Dièye, a procédé, vendredi à Ziguinchor (sud), à la remise du matériel de transformation et de conservation aux femmes transformatrices de produits halieutiques et des embarcations aux différents Comités locaux de pêche artisanale (CLPA) pour alléger les tâches des acteurs, réduire les pertes après capture, améliorer l'hygiène et la qualité des produits transformés et renforcer la productivité et les revenus.

"Chères femmes transformatrices, vous êtes des professionnelles, vous maîtrisez des techniques. Pourtant, vos activités restent confrontées à des difficultés d'équipement, de conservation, d'accès au marché et de qualité sanitaire. C'est pourquoi, le matériel remis aujourd'hui doit répondre à ces besoins, c'est-à-dire alléger vos tâches, réduire les pertes après capture, améliorer l'hygiène et la qualité des produits transformés et renforcer la productivité et les revenus", a lancé Mme Dièye.

Intervenant à l'occasion de la cérémonie de remise organisée au quai de pêche de Boudody, elle a soutenu que les femmes bénéficiaires "ont fait de l'approvisionnement des marchés leur travail, en créant de la valeur afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays".

Pour la ministre, en Casamance, les femmes travaillant dans le secteur de la pêche ont une place centrale dans la filière halieutique, rappelant que "leur savoir-faire mérite des équipements à la hauteur de la noblesse de la cause".

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"La remise des embarcations aux comités locaux de pêche artisanale répond à une responsabilité tout aussi importante, à savoir préserver les ressources dont dépend l'ensemble de la filière, mieux équiper la transformation et renforcer la gestion locale de la pêche. Les femmes ont besoin d'un approvisionnement durable, les pêcheurs ont besoin de ressources préservées, mais les communautés ont besoin que ces activités continuent de les faire vivre", a-t-elle soutenu.

S'adressant aux membres des CLPA, elle a loué leur connaissance du terrain qu'elle juge "précieuse", ajoutant que les embarcations doivent renforcer leurs capacités opérationnelles, notamment pour la surveillance et leur contribution à la gestion durable des ressources halieutiques.

"La remise du matériel doit ouvrir un accompagnement qui se poursuivra sur le terrain. Notre ambition est de soutenir des activités plus solides, capables de créer des revenus durables et offrir des perspectives aux jeunes et aux femmes", a-t-elle déclaré.

Ces dons entrent dans le cadre de partenariats entre le ministère des Pêches et de l'Economie maritime, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Projet de gestion des ressources naturelles (SENREM), qui est une unité de gestion de la Banque mondiale.

Avant d'assister à cette cérémonie, Amy Mara Dièye avait pris part, dans la matinée, à une réunion du Comité régional de développement (CRD) spéciale consacrée à la pêche artisanale et à l'aquaculture.