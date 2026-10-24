Sénégal: La FAO s'engage à appuyer les femmes de Ourong dans la sécurité et la manipulation des huitres

Katakalouss (Oussouye) — La Coordonnatrice sous régionale pour l'Afrique de l'ouest et représentante de l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture Bintia Stephen-Tchicaya, a annoncé, jeudi que la FAO va accompagner les femmes s'activant dans la production ostréicole en matière de sécurité des aliments et la manipulation des huitres qu'elles récoltent sur les eaux du fleuve Casamance pour que les produits soient bien traités et exportés.

"Notre prochaine étape, après avoir financé les femmes du Groupement d'intérêt économique SOTIBA, sera de les aider dans la sécurité des aliments pour qu'elles puissent bien manipuler les huitres afin de les débarrasser des microbes et qu'elles puissent exporter leurs produits", a-t-elle dit lors d'une visite rendue aux femmes de ce GIE, à Katakalouss, dans le département d'Oussouye (sud).

Elle a laissé entendre que ces femmes sont tout le temps en contact avec des aliments assez sensibles, qui nécessitent une bonne conservation.

Pour cela, souligne-t-elle, il faut qu'elles maintiennent le cap et s'assurer que l'hygiène reste de rigueur, ce qui va leur permettre de bien faire l'emballage avant la vente.

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Cette visite entre dans le cadre du prolongement de la journée internationale de la femme rurale, précisant qu'elle a profité d'une tournée de la ministre des Pêches et de l'Economie maritime à laquelle elle participe pour se rendre au lieu de travail des femmes de ce GIE, qui prennent des pirogues pour rallier leur site de récolte, situé à quelques mètres de la berge, a hauteur du pont de Katakalouss.

"Après la visite, nous avons constaté qu'elles arrivent à produire des huîtres de qualité. C'était aussi une occasion de leur dire que c'est une chance pour qu'elles puissent se prendre en charge", a lancé Bintia Stephen-Tchicaya.

L'objectif, selon elle, c'est de les amener à une meilleure qualité de production jusqu'à ce qu'elles puissent exporter les huîtres du Sénégal au-delà des frontières sénégalaises, tout en se félicitant "de leur organisation, notamment leur business plan"