Sénégal: Le FONSTAB veut faciliter l'accès au financement aux éleveurs de Ndiaganiao

Mbour — Le Fonds d'appui à la stabilisation (FONSTAB) entend accompagner les éleveurs et les femmes de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, en les aidant à accéder à ses mécanismes de financement, a indiqué, vendredi, son administratrice, Fatoumata Bakhoum Diouf, soulignant que cette localité n'a pas encore bénéficié de financements du Fonds dans le domaine de l'élevage.

"Pour le moment, Ndiaganiao n'a pas encore bénéficié de financements du FONSTAB dans le domaine de l'élevage. C'est d'ailleurs l'une des raisons de notre présence aujourd'hui dans cette localité", a-t-elle déclaré, à l'issue d'une journée de sensibilisation des populations de Ndiaganiao aux opportunités qu'offre le FONSTAB, organisée en prélude au lancement de la campagne de vaccination du cheptel.

Selon Fatoumata Bakhoum Diouf, cette initiative vise notamment à faire connaître les possibilités d'accompagnement offertes par le Fonds aux acteurs locaux de l'élevage, dans le cadre d'une journée organisée en prélude au lancement de la campagne de vaccination du cheptel.

Elle a souligné que "Ndiaganiao a été choisie en raison du développement de l'élevage dans cette zone rurale, mais également de la faible connaissance du Fonds par les acteurs locaux"

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"Les éleveurs de Ndiaganiao connaissent très peu l'existence du Fonds et de ses mécanismes de financement", a-t-elle relevé.

À l'issue de cette rencontre, le FONSTAB prévoit de travailler avec les éleveurs et les femmes de la localité pour faciliter la présentation de projets susceptibles de bénéficier de son appui.

"Nous allons nous organiser pour accompagner les femmes et les éleveurs de Ndiaganiao, notamment en les aidant à se constituer en groupements d'intérêt économique (GIE) ou à présenter des demandes de financement à titre individuel", a annoncé l'administratrice du Fonds.

Elle a également évoqué la formation des coopératives agricoles communautaires aux techniques d'élevage, suivie de leur structuration et de leur accompagnement financier à travers les différents mécanismes du FONSTAB.

"Le Fonds intervient notamment à travers la garantie de crédits bancaires accordés aux éleveurs, la bonification des taux d'intérêt, le refinancement des institutions financières, en particulier les systèmes financiers décentralisés (SFD), ainsi que le cofinancement de projets structurants", a-t-elle expliqué.

Concernant la bonification, Fatoumata Bakhoum Diouf a précisé que "le mécanisme permet de réduire les taux d'intérêt bancaires à 3 %, voire à 5 % pour les crédits destinés au financement du fonds de roulement".

L'administratrice du FONSTAB a exprimé l'espoir de voir cette initiative déboucher sur la réception de projets et de demandes de financement émanant de Ndiaganiao, afin de renforcer la contribution de la localité à l'objectif de souveraineté alimentaire.