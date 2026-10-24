Afrique de l'Ouest: Marché des titres publics - Le Sénégal mobilise 55 milliards de FCfa

Le Sénégal a mobilisé, le vendredi 23 octobre, 55 milliards de FCfa sur le marché des titres publics de l'Umoa, à travers une émission simultanée d'un Bon assimilable du Trésor (Bat) et de deux Obligations assimilables du Trésor (Oat).

Le Sénégal poursuit ses levées de fonds avec succès sur le marché des titres publics de l'Umoa. Alors que le pays avait mis en adjudication un montant global de 50 milliards de FCfa, les investisseurs ont fait des propositions à hauteur de 69 milliards de FCfa. Dans le détail, le Bon assimilable du Trésor (Bat) d'une maturité de 364 jours a permis de mobiliser 18 milliards de FCfa, à un taux moyen pondéré de 8,06 %.

L'Obligation assimilable du Trésor (Oat) de 3 ans a concerné 4 milliards de FCfa, tandis que celle de 5 ans a permis de lever 38 milliards de FCfa. Cette intervention fait suite à l'opération du vendredi 9 octobre 2026, lors de laquelle Dakar avait bénéficié d'une enveloppe de 74,3 milliards de FCfa pour un montant initialement mis en adjudication de 80 milliards de FCfa. Les investisseurs avaient alors proposé 84,4 milliards de FCfa, soit un taux de couverture de 105,51 %. Sur cette offre, 10 milliards de FCfa avaient été rejetés, traduisant un taux d'absorption de 88,12 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les rendements moyens pondérés s'étaient établis à 7,87 % pour le Bat, 8,16 % pour l'Oat à 3 ans et 7,82 % pour l'Oat à 5 ans. Sur le plan des volumes, le Bat avait totalisé 20 milliards de FCfa et l'Oat de 3 ans 6,4 milliards de FCfa. Pour cette émission, les investisseurs avaient déjà affiché une préférence marquée pour le long terme, l'Oat de 5 ans représentant 47,2 % des montants retenus.

Antérieurement à la sortie du 9 octobre, le Sénégal avait également réalisé une très bonne performance le vendredi 25 septembre 2026, avec une mobilisation de 157 milliards de FCfa pour une mise en adjudication de 150 milliards de FCfa, portée par un taux de couverture de 105 %. Il s'agissait alors de la deuxième émission réussie après la conclusion de l'accord technique avec le Fmi.

Le principal enseignement de cette séance résidait dans le retour massif des investisseurs sur les maturités de 3 et 5 ans. Si le Bat à 364 jours n'avait suscité que 16 milliards de FCfa de propositions (avec un rendement moyen pondéré ressorti à 7,3 %, contre 7,80 % le 28 août), l'Oat à 3 ans avait quant à elle réuni 96 milliards de FCfa de propositions, pour un rendement moyen pondéré de 7,53 % (contre 7,77 % le 28 août).

Enfin, l'Oat à 5 ans avait permis de lever 44,8 milliards de FCfa, à un taux moyen pondéré quasi stable de 8,27 %. Avec un total de 2463 milliards de FCfa levés à ce jour, le Sénégal se rapproche progressivement de son objectif annuel fixé à 2752 milliards de FCfa. Pour le quatrième trimestre de l'année, le gouvernement, à travers la Direction générale des Financements et de la Dette, ambitionne de mobiliser 478,1 milliards de FCfa.

Pour ce mois d'octobre, 170 milliards de FCfa sont visés, dont 110 milliards pour la séance du 23 octobre. En novembre, l'État prévoit d'engranger 180 milliards de FCfa en deux opérations, avant de clôturer l'exercice en décembre avec une dernière levée d'au moins 128,1 milliards de FCfa.