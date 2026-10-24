Sénégal: Sécurisation des emprises du TER - La Senter arme la gendarmerie des transports ferroviaires

La Légion de gendarmerie des transports ferroviaires (Lgtf) a reçu, vendredi 23 octobre, un important lot de matériel de la Senter. Cet appui estimé à plus de 196 millions de francs CFA a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des équipes qui interviennent dans la sécurisation du TER.

La Société nationale en charge de la gestion du patrimoine du Train express régional (Senter) et la gendarmerie nationale ont franchi, hier, un nouveau cap avec la signature d'un protocole d'accord relatif à la sécurisation des personnes, des biens et des infrastructures du TER. La cérémonie officielle tenue à la gare de Dakar a été une occasion pour la direction générale de la Senter de remettre à la légion de la gendarmerie des transports ferroviaires un lot de matériel.

Ces nouveaux équipements d'un coût total d'environ 196 millions de francs CFA seront utilisés pour mieux garantir la sécurisation des installations et des infrastructures ferroviaires, notamment dans le cadre de l'extension du réseau et des Jeux olympiques de la jeunesse. Avec plus de 90 mille passagers par jour, le TER constitue aujourd'hui un moyen de transport public qui répond aux attentes des usagers. Et une pareille affluence implique une vigilance particulière et des équipements de pointe pour garantir la sécurité et la sûreté.

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En effet, la Senter entend renforcer sa collaboration avec la gendarmerie nationale pour continuer à promouvoir le climat de paix et de sécurité tout au long des trajets du TER.

« Le train express régional a été désigné comme transporteur ferroviaire officiel des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons un défi stratégique à relever. Nous appelons à un sursaut national et à une protection encore plus accrue de certaines installations. Nous avons mis en place des dispositifs cyber et nous comptons sur la légion de la gendarmerie des transports ferroviaires pour que le TER soit un endroit plus sûr », a invité le directeur général de la Senter, Cheikh Ibrahima Ndiaye.

Pour le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Martin Faye, ce partenariat vient consolider durablement la sûreté et la sécurité du train express régional, infrastructure stratégique pour la mobilité des populations et le développement économique de notre pays.

« À travers la légion de gendarmerie des transports ferroviaires, la gendarmerie nationale contribue à la maîtrise des espaces et des flux ferroviaires, à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens, ainsi qu'à la protection des installations vitales au fonctionnement du train express régional », a rassuré le général de Division Martin Faye, sans moins inviter les éléments de la gendarmerie des transports ferroviaires à continuer à agir avec professionnalisme et rigueur dans la continuité de leur mission régalienne.