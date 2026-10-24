Sénégal: Diocèse de Kolda - Mgr Joseph Francis Janvier BADJI confirmé par le Pape

Le Pape Léon XIV a confirmé Monseigneur Joseph Francis Janvier BADJI, jusqu'alors Évêque coadjuteur de Kolda, dans sa mission à la tête de ce même diocèse, en qualité d'Évêque diocésain de cette région. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public samedi.

« La Nonciature apostolique au Sénégal a l'honneur d'informer que Sa Sainteté le Pape Léon XIV a accepté, ce jour, la renonciation de Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre BASSÈNE à la charge pastorale du Diocèse de Kolda, conformément aux dispositions du Code de droit canonique relatives à la limite d'âge », renseigne le texte.

Ainsi, à cette même occasion, poursuit le document, le Saint-Père a confirmé Monseigneur Joseph Francis Janvier BADJI, jusqu'alors Évêque coadjuteur de Kolda, dans sa mission à la tête de ce même diocèse, en qualité d'Évêque diocésain.

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« En conséquence, Monseigneur Badji succède immédiatement à Monseigneur Bassène dans le gouvernement pastoral du diocèse de Kolda, avec les droits et les obligations attachés à la charge d'évêque diocésain. Une célébration solennelle marquant le début de son ministère pastoral aura lieu le 12 décembre 2026, en la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Kolda », poursuit le document.

Sur ce, la Nonciature apostolique invite le clergé, les religieux, les religieuses, les consacrées et l'ensemble des fidèles du Diocèse de Kolda à rendre grâce au Seigneur pour le ministère accompli par Monseigneur Jean-Pierre Bassène et à accueillir dans la prière leur nouveau pasteur.

Elle les exhorte à accompagner Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji de leurs prières, afin que, docile à l'action de l'Esprit Saint, il puisse accomplir avec fidélité et fécondité la mission qui lui est confiée.