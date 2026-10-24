Sénégal: Sen Mixmaster - Une plateforme africaine pour l'accessibilité et la qualité sonore

La plateforme Sen Mixmaster, présentée comme la toute première solution de mastering et d'optimisation audio en Afrique, a été officiellement lancée à Dakar. L'événement a également été marqué par une séance d'écoute privée du prochain projet du rappeur One Lyrical, intitulé « Sabadola ».

Lancée officiellement le mardi 20 octobre à Dakar, la plateforme Sen Mixmaster a été développée pour démocratiser l'accès à un son de haute qualité, dans un contexte où les tarifs des studios restent souvent prohibitifs pour une grande partie des artistes africains.

L'application s'appuie sur des modèles open source et des fréquences audio calibrées. Elle propose une amélioration sonore sans recourir à l'Intelligence artificielle (Ia) générative ni exploiter les morceaux des utilisateurs, lesquels sont supprimés après traitement pour garantir leur confidentialité.

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Choisi comme ambassadeur de la plateforme pour son engagement et son talent, l'artiste One Lyrical inaugure ce partenariat à l'approche de la sortie de son projet. Pour Boubacar Djiba, fondateur et directeur général (Ceo) de Sen Mixmaster, l'ambition est d'« accompagner cette génération qui fait de très bonnes choses, qui produit, mais qui n'a pas forcément accès à des outils de qualité ».

La start-up ambitionne ainsi de « mailler l'Afrique et de pouvoir lancer l'application partout en Afrique, continuer à propulser des talents comme One Lyrical et permettre à cette génération de se dire qu'on vient du Sénégal, mais qu'on a un objectif global ».

Interrogé sur la place des nouvelles technologies, le rappeur a estimé qu'avec l'évolution du secteur, « les artistes sont obligés de travailler avec l'intelligence artificielle (Ia) ». Écartant les inquiétudes liées à cette technologie, il précise : « L'Ia ne peut pas remplacer la création artistique. Ça accompagne et facilite beaucoup de choses. C'est une sorte de collaboration puisque c'est nous qui créons des prompts pour dire que nous voulons ceci ou cela. »

Pour une sortie prévue le 23 octobre, le premier volume de l'Ep « Sabadola » comprend huit titres, dont trois collaborations (featurings). Sur le plan artistique, le projet mêle les codes du rap à des influences locales. « C'est du rap, mais il y a des rythmiques mbalax, pas trop, mais il y a juste des parties de transition. C'est important parce que c'est notre culture. Le tam-tam et tout ça, ça fait partie de notre culture », a déclaré l'artiste.