Sénégal: Approvisionnement en carburant - La tutelle annonce un retour à la normale à partir de ce samedi

L'approvisionnement en carburant à travers la capitale sénégalaise reviendra à la normale à partir de ce samedi 24 octobre 2026. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Énergie et du Pétrole à travers un communiqué de presse.

Ce vendredi 23 octobre 2026, des files d'attente ont été observées devant certaines stations-service, dont l'approvisionnement en supercarburant et en gasoil a été perturbé. Cette situation s'explique, selon la tutelle, par les difficultés d'acheminement nées du mouvement de grève générale de trois jours auquel ont pris part les transporteurs d'hydrocarbures.

« Le ministère de l'Énergie et du Pétrole tient à rassurer les populations. Les dépôts pétroliers disposent de stocks de supercarburant et de gasoil. Les perturbations observées ne sont donc pas liées à un manque de carburant, mais à l'interruption des livraisons vers les stations », renseigne la tutelle à travers son communiqué.

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La fin de ce mouvement de grève, poursuit le texte, ce vendredi, permet la reprise des livraisons. Ainsi, le ministère affirme que dans quelques heures, à compter du samedi 24 octobre 2026, les stations-service concernées seront réapprovisionnées et la distribution retrouvera son cours normal.

Sur ce, il invite les usagers à éviter les achats de précaution, afin de ne pas ralentir le retour à une distribution normale.