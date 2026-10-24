Congo-Brazzaville: Distinction - Raymond Ibata élevé à la dignité de Commandeur de l'Ordre du mérite sportif africain

24 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), Raymond Ibata, a reçu, le 23 octobre à Brazzaville, sa médaille de Commandeur de l'Ordre du mérite sportif africain, décernée par le Comité international de l'excellence pour ses efforts et contributions au rayonnement du mouvement sportif congolais et africain.

Figure majeure du mouvement sportif congolais, Raymond Ibata pilote le Cnosc avec constance. Il s'est vu renouveler la confiance de ses pairs lors de sa récente réélection à la tête de cette institution nationale. Reconnu comme leader et fin connaisseur du milieu sportif, il cumule des décennies d'engagement au service de la promotion, du développement et du rayonnement des athlètes congolais tant sur le plan national qu'international.

La haute distinction décernée par le Comité international de l'excellence lui a été remise à Brazzaville par le président Alain Yves Fofie, qui a personnellement fait le déplacement pour honorer l'événement. La décision officielle avait été actée lors de la session de l'institution tenue à Praia, au Cap-Vert, le 10 septembre dernier.

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La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du mouvement olympique congolais. Elle a mis en lumière la rigueur et la passion investies par le récipiendaire, traduisant le caractère collectif de cette consécration pour tout le sport congolais.

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