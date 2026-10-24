Congo-Brazzaville: Abala - Les meilleurs élèves reçoivent du matériel scolaire

Les membres du Forum travailleurs d'Abala ont offert, le 19 octobre, des fournitures scolaires aux meilleurs élèves des établissements scolaires de la localité située dans le département de Nkéni-Alima.

Issus des écoles primaires, des collèges d'enseignement général et technique ainsi que du lycée d'enseignement général d'Abala, les apprenants ont réalisé de bons résultats courant l'année scolaire 2025-2026. Ils ont réceptionné des fournitures scolaires en présence du sous-préfet Alphonse Elenga, de l'administrateur-maire Albert Itoua et des responsables pédagogiques des structures éducatives concernées.

Selon le délégué du Forum travailleurs d'Abala, Francis Ngampana, c'est la troisième fois que cette organisation apporte un appui aux élèves du district d'Abala. Cette année, a-t-il expliqué, ont été retenus quatre premiers par classe pour un total d'environ quatre-vingt-dix meilleurs apprenants constituant l'élite de demain du district.

Le don des membres du Forum travailleurs d'Abala est composé des sacs, cahiers, crayons, stylos, gommes et d'autres fournitures scolaires. Il vise à promouvoir l'excellence, soutenir les efforts des apprenants tout en les exhortant à plus d'engagement et de volonté à l'école.

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Par ailleurs, les membres de ce forum ont remis du matériel didactique aux établissements scolaires d'Abala, ainsi qu'aux écoles primaires des villages Nkoulou et Eyoulou. La sous-préfecture, la mairie d'Abala et l'inspection de l'enseignement primaire, quant à elles, ont réceptionné du matériel de travail.

Elève en classe de première D, Monique Mouaya, au nom de tous les bénéficiaires, a exprimé sa gratitude aux membres du Forum travailleurs d'Abala pour leur geste. Elle a ensuite souhaité que ces derniers continuent à exhorter la jeunesse scolarisée d'Abala. Du côté des responsables des structures scolaires, le directeur du CEG Marien-Ngouabi d'Abala, Atta Amboulou, a estimé que ce don qui est le premier ne soit pas le dernier. Créé en février 2019, le Forum travailleurs d'Abala est une plateforme numérique regroupant les filles et fils de cette contrée exerçant dans le secteur public et privé.