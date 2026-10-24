Congo-Kinshasa: Action humanitaire - 12 000 réfugiés de la RDC prêts à regagner leur territoire

Les travaux de la sixième réunion tripartite entre la République du Congo, la République démocratique du Congo (RDC) et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont été clôturés le 22 octobre, à Brazzaville, par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault. Parmi les conclusions figure l'enregistrement des réfugiés de la RDC souhaitant rentrer dans leur pays après des séances de sensibilisation relatives à ce retour.

Les recommandations adoptées par la commission tripartite ont été signées par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire du Congo, par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, et par la représentante multi-pays du HCR. En plus de l'annonce du retour volontaire de plus de 12 000 réfugiés de la RDC, les trois parties entreprendront conjointement une opération de vérification et d'enregistrement biométrique des réfugiés et demandeurs d'asile, afin de collecter les données nécessaires au rapatriement volontaire par le Congo et le HCR. Elles poursuivront également la délivrance des actes de naissance aux enfants nés de familles de réfugiés et de demandeurs d'asile de la RDC vivant en République du Congo.

Il est prévu aussi la poursuite de l'effort de réhabilitation des infrastructures communautaires de base dans les zones de retour de Yumbi, Bolobo, Libenge, Kungu et Kwamouth par le gouvernement de la RDC. Les trois parties demandent aussi de faciliter la réintégration durable des rapatriés à travers la mise en oeuvre de projets communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la formation professionnelle et de la santé. Le gouvernement est appelé à renforcer les activités visant la cohabitation pacifique entre communautés dans les zones ayant connu des conflits.

Les trois parties ont prévu, en outre, d'organiser une mission de sensibilisation de haut niveau des réfugiés dans toutes les zones de résidence en République du Congo au retour volontaire.

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Dans son allocution de clôture, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a salué la densité des échanges qui ont duré trois jours, marqués par des discussions constructives, un partage d'expériences et la formulation de recommandations concrètes. Elle a souligné que la protection des réfugiés et la recherche de solutions durables ne sauraient reposer sur les efforts d'un seul pays, mais exigent une solidarité agissante, une coordination efficace et un partenariat sincère entre les États concernés et leurs partenaires internationaux.

Lydie Pongault a réaffirmé la pleine disponibilité du gouvernement du Congo à poursuivre, dans un esprit de confiance et de coopération fraternelle, les efforts aux côtés de celui de la RDC et du HCR. « Nous devons désormais veiller à ce que les engagements pris se traduisent en actions tangibles, en amélioration réelle des conditions de vie des réfugiés et en perspectives d'avenir plus sereines pour les populations concernées », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le vice-Premier ministre de la RDC, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a rappelé que la situation des réfugiés de la RDC vivant au Congo demeure au centre des préoccupations de son gouvernement, précisant que des instructions claires ont été données aux différents services afin de rétablir durablement la paix et la sécurité dans les entités affectées, de créer les conditions nécessaires à un retour volontaire dans la sécurité et la dignité et de favoriser la réintégration durable dans les communautés d'origine.

Jacquemain Shabani Lukoo Bihango a souligné que la stabilisation et la maîtrise de la situation sécuritaire, ainsi que la réhabilitation des infrastructures en cours, permettront un retour digne et sécurisé. Il s'est réjoui de la volonté manifestée de nombreux compatriotes au retour, assurant que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour les accueillir et les accompagner dans le processus de réintégration et de relèvement. « Le gouvernement a déjà initié des processus d'organisation de forums de paix et de réconciliation entre les communautés concernées », a-t-il indiqué.

De son côté, la représentante du HCR, Yvette Muhimpundu, a exprimé sa profonde reconnaissance et sa confiance aiguë dans les responsabilités communes des trois parties. Elle a remercié les hautes autorités de la République du Congo pour leur hospitalité, leur engagement constant en faveur de la protection des réfugiés et leur attachement aux valeurs de solidarité et de fraternité, ainsi que les autorités de la RDC pour leur volonté de rechercher, dans un esprit de dialogue, de coopération et de responsabilité partagée, des solutions durables pour leurs compatriotes réfugiés.

Sur les 30 000 réfugiés installés en République du Congo, elle s'est félicitée de ce que 12 000 aspiraient déjà à retourner en RDC. « Cette aspiration traduit non seulement l'attachement de ces femmes, hommes et enfants à leur pays, mais aussi la confiance placée dans les efforts des autorités de la RDC pour créer des conditions propices à un retour sûr, digne et durable », a-t-elle souligné. La représentante du HCR a indiqué que son institution continuera à soutenir les deux gouvernements conformément à son mandat, et à jouer un rôle moteur dans la mobilisation de la communauté internationale en faveur des solutions durables.