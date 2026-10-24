Congo-Brazzaville: Zlécaf - Denis Sassou N'Guesso s'imprègne de l'état de mise en oeuvre

En marge de la conférence régionale « Sa Zlécaf » pour l'Afrique centrale, tenue à Brazzaville du 21 au 23 octobre, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu une délégation conduite par le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Wamkele Mene, qui lui a fait le point sur l'état de la mise en oeuvre du marché continental.

« Le Congo fait partie des premiers pays à avoir signé et déposé son instrument de ratification de l'Accord portant création de la Zlécaf. Nous avons estimé important de venir faire le point au président Denis Sassou N'Guesso », a-t-il expliqué.

Les échanges avec le président de la République ont également porté sur la conférence régionale « Sa Zlécaf » ayant débouché sur "La déclaration de Brazzaville". Celle-ci est une feuille de route qui définit, entre autres, les actions à mener, les échéances à respecter, les financements à mobiliser pour faire avancer la mise en oeuvre de la Zlécaf.

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Wamkele Mene qui a félicité la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo, pour avoir mobilisé les partenaires autour de cette conférence était accompagné de la représentante du Programme des Nations unies pour le développement au Congo, les représentants de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Banque africaine de développement (BAD). « Nous sommes présents à cet évènement parce que l'intégration régionale est au coeur de l'action de la Banque africaine de développement. Cette intégration passe non seulement par les infrastructures, mais aussi par la promotion du commerce entre nos États », a déclaré Régis Lakoué, administrateur de la BAD pour le Congo.