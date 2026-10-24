Congo-Brazzaville: Plum'Art-Z 2026 - La sixième édition récompense neuf catégories

La sixième édition des prix littéraires "Plum'Art-Z 2026" s'est tenue à l'école internationale Maarif de Brazzaville, sous le signe de l'excellence, de la création et de la célébration du talent. Un moment de partage, d'émotion et de reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui font vivre la littérature et les arts.

Plum'art-Z pérennise l'idéologie culturelle et promeut la littérature congolaise d'expression française. En effet, depuis sa création en 2021, l'association culturelle Plum'Art-Z pour la promotion des écrivains congolais à titre anthume (Apecaa) est placée sous le signe de l'excellence. Son premier parrain fut Patrick Constant Ferréol Gassakys, lauréat en 2021. Ce prix littéraire s'est appuyé sur l'engagement constant des bénévoles et partenaires qui contribuent activement à sa pérennité, a signifié son promoteur, le Dr Ulrich Bakoumissa Ngouani.

La sixième édition marque donc un tournant symbolique dans l'histoire du prix, dont les cinq premières années ont été jalonnées par des figures littéraires de références à l'instar de Patrick Constant Ferréol Gassakys en 2021; Gaëtan Ngoua en 2022; Pierre Ntsemou en 2023; Arnie Matoko et Malachie Ngouloubi en 2024. A ce jour, plusieurs lauréats ont été honorés pour la qualité de leur plume et l'originalité de leurs oeuvres ou textes.

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Le promoteur a précisé qu'à l'occasion de cette édition, le comité d'organisation a élargi le champ du prix en intégrant la catégorie des arts plastiques aux côtés de celles déjà existantes : le théâtre, le conte, l'essai, le roman, la critique littéraire ainsi que le prix du meilleur lecteur ou de la meilleure lectrice. Cette dynamique de croissance reflète l'ambition de l'Apecca de promouvoir une littérature plurielle et inclusive. Ainsi, cette sixième édition consacre huit catégories, chacune honorée par un auteur ou une personnalité dont le nom est désormais associé à la distinction correspondante : catégorie roman dénommée prix Chardin-N'Kalla 2026; catégorie conte prix Candice-Sarah-Yoka 2026; catégorie meilleur lecteur ou lectrice prix Raymonde-Ankoli-Bouta 2026 ; catégorie essai prix Daniel-Isaac-Itoua 2026; catégorie critique littéraire prix Fidèle-Biakoro-Pambou 2026 ; catégorie nouvelle prix Jessy-Erwin- Loemba 2026; catégorie théâtre prix Florent-Soni-Zaou 2026; catégorie poésie prix Léopold-Poungui-Pindy 2026. A cela s'ajoutent deux catégories d'art plastique dont la catégorie mineure et la catégorie adulte.

«Je qualifie, d'une part, les lauréats éponymes et, d'autre part, les lauréats spéciaux. Une chose est vraie que chacun de vous incarne, par son oeuvre, texte, tableau artistique, une vision créatrice qui s'inscrit dans l'éternité, mais aussi l'essence même de l'esprit de Plum'Art-Z. Cette année, la qualité des manuscrits reçus témoigne d'une remarquable créativité et d'une richesse incontestable, rendant parfois le processus de sélection des lauréats particulièrement exigeant...», a précisé le promoteur.

Les lauréats et lauréates ordinaires

Prenant la parole en sa qualité de président du jury de cette sixième édition, Frédéric Mahouélé a souligné que la littérature constitue l'une des expressions les plus nobles de l'intelligence humaine. «Non seulement elle éclaire les consciences, nourrit la mémoire collective, mais interroge également notre rapport au monde et transmet aux générations futures les valeurs qui fondent notre humanité. Par la puissance des mots, elle franchit les frontières du temps, des langues et des cultures pour établir un dialogue permanent entre les peuples», a-t-il indiqué. Il a poursuivi en disant que le prix littéraire que le comité d'organisation de l'Apecaa, par le biais de son promoteur décerne, dépasse largement la simple reconnaissance des efforts des lauréats de chaque catégorie présents. Il récompense une vision partagée, une exigence esthétique adoptée, une originalité créatrice alarmante, mais aussi le courage d'écrire de tous les lauréats qui ont participé massivement à cette sixième édition qui regorge près d'une dizaine de catégories.

«Le jury que j'ai eu l'honneur de présider durant cette sixième édition Plum'art-Z 2026 a accompli sa mission avec une rigueur absolue... À nos lauréats éponymes tout comme lauréats ou lauréates ordinaires, j'adresse mes plus sincères félicitations... Recevoir le prix littéraire international Plum'Art-Z est certes une consécration, mais cela constitue surtout une invitation à poursuivre votre quête de l'excellence et à continuer d'enrichir notre patrimoine culturel congolais», a déclaré le président du jury.

Les lauréats et lauréates ordinaires sont:

-Catégorie roman Alphonse-Charlin-N'Kala: premier rang, Exaucé Mayounga; deuxième rang: Cherunelie Sambou.

-Catégorie poésie Léopold-Poungui -Pindy: premier rang, Soleil Owelé; deuxième rang, Marny Peya Oleba.

-Catégorie meilleur lecteur ou lectrice Raymonde-Ankoli-Bouta: premier rang: Bless God Adzoumou; deuxième rang, Sephora Mounzeo.

-Catégorie théâtre Florent-Sogni-Zaou: premier rang, Géraldie Ngoko Imbambo; deuxième rang, Denis Ndendé.

-Catégorie nouvelle, Jessy Erwin Loemba: premier rang, Ousmane Mamadu; deuxième rang, Brice Moussayala.

-Catégorie essai Daniel-Isaac-Itoua: premier rang, Bonheur Matoumona Kouza; deuxième rang, Tall Souleymane.

-Catégorie conte Candice-Sarah-Yoka: premier rang, Sainclair Mpouo; deuxième rang, Noura Bazimi.

-Critique littéraire Fidèle-Biakoro-Pambou: premier rang, Maza Idrissa; deuxième rang, Destiné Jude Bamanissa.

-Catégorie art-plastique: premier rang mineur, Annabelle Bikouti; deuxième rang mineur, Gilberto Mboungou; premier rang adulte, Lionel Tsibanda; deuxième rang adulte, Joseph Emmanuel Tabou.