Congo-Brazzaville: Lutte contre la malnutrition - Le Congo et le PAM renforcent les mécanismes de prise en charge

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, et le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) en République du Congo, Gon Myers, ont signé, le 23 octobre à Brazzaville, un mémorandum d'entente visant à renforcer la prise en charge de la malnutrition et à consolider le système de santé. Cet accord définit quatre axes prioritaires de coopération, avec une attention particulière portée à la population vulnérable et aux urgences sanitaires.

La lutte contre la malnutrition et le renforcement des capacités du système de santé sont au coeur du partenariat renouvelé entre le gouvernement congolais et le PAM. La signature du mémorandum d'entente marque une nouvelle étape dans la coordination des interventions en matière de nutrition et de santé publique. Les deux parties entendent intensifier leurs actions autour de quatre domaines prioritaires : la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, le suivi des activités nutritionnelles, l'appui à la gestion des épidémies et le renforcement du système de santé. Les modalités de mise en oeuvre et de suivi des activités de terrain seront définis conjointement par les autorités et l'agence onusienne.

Pour le représentant du PAM au Congo, Gon Myers, la signature de cet accord traduit une volonté commune d'améliorer durablement la nutrition et la santé de la population. Ce nouveau cadre de partenariat permettra également de tirer davantage parti de l'expertise logistique de son institution, notamment en matière de stockage et d'acheminement des produits, afin de faciliter leur accès jusqu'aux communautés les plus reculées du pays. « Ces priorités prennent une résonance particulière dans le contexte actuel. Les inondations qui affectent certaines communautés de notre pays nous rappellent combien les chocs peuvent rapidement fragiliser les conditions de vie de la population et accroître sa vulnérabilité », a-t- il souligné.

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Hormis l'assistance immédiate, le représentant du PAM a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de préparation, d'anticipation et de réponse aux crises. Il a notamment évoqué la lutte contre la malnutrition, la gestion des épidémies, dont le choléra et Ebola, ainsi que la réponse aux conséquences des événements climatiques. Gon Myers a réaffirmé l'engagement de son programme à accompagner le gouvernement congolais dans la traduction de cet accord en actions concrètes au bénéfice de la population.

Du côté des autorités congolaises, la signature de ce mémorandum constitue « un acte de responsabilité et de vision », destiné à consolider la coopération entre le gouvernement et le PAM. D'après le ministre Jean-Rosaire Ibara, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes représente un enjeu majeur de santé publique, qui nécessite une mobilisation collective et durable. Pour lui, l'amélioration de la nutrition est indissociable du renforcement du système de santé et de la protection de la population vulnérable, aussi bien en période normale qu'en situation de crise. Il a notamment souligné l'importance d'une alimentation adéquate et équilibrée dans la prévention des maladies et la construction d'une société plus résiliente.

Les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou infectieuses figurent parmi les groupes nécessitant une attention particulière. La prévention de la malnutrition maternelle et infantile, la promotion de bonnes pratiques alimentaires dès la petite enfance et l'intégration du soutien nutritionnel dans le suivi des maladies chroniques et infectieuses constituent, à cet égard, des priorités de l'action commune. « Ce mémorandum d'entente vient structurer, pérenniser et formaliser une alliance vitale », a martelé le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara.