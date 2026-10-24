Congo-Brazzaville: Octobre Rose 2026 - Après Brazzaville, Kenneth Bourienne poursuit la campagne de sensibilisation à Paris

La présidente fondatrice de l'association « Pour Elles », Kenneth Bourienne, poursuit en France la campagne de sensibilisation à la lutte contre les cancers féminins, dans le cadre d'Octobre Rose 2026. Cette initiative intervient après la présentation, le 16 octobre dernier, au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, du projet de construction d'un centre d'oncologie à la Cité des 17, à Brazzaville.

Le 20 octobre à Paris, Kenneth Bourienne a pris part à une séquence consacrée à Octobre Rose dans le cadre du Time Climate Summit France, organisé par No More Plastic au Royal Monceau, à l'invitation de Rosalie Mann. Cette rencontre a notamment mis en lumière les liens entre l'environnement et la santé des femmes.

« Mieux comprendre les liens entre environnement et santé doit nous aider à mieux protéger les femmes », a déclaré la présidente fondatrice de Pour Elles, soulignant l'importance d'intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques de prévention et de protection de la santé féminine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En sa qualité de secrétaire générale du Haut Conseil à l'Égalité et de présidente fondatrice de Pour Elles, Kenneth Bourienne plaide pour une meilleure prise en compte de la santé des femmes dans les décisions publiques, depuis la prévention jusqu'à l'accès aux soins.

À travers son association, elle entend renforcer la lutte contre les cancers féminins en Afrique, en mettant l'accent sur l'ensemble du parcours de santé des femmes. Celui-ci comprend notamment les conditions environnementales, l'accès à l'information, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.

La présentation du projet de construction d'un centre d'oncologie à Brazzaville s'inscrit dans cette dynamique visant à améliorer les capacités de prise en charge des cancers et à renforcer la sensibilisation de la population.

Pour Kenneth Bourienne, la mobilisation engagée durant le mois d'octobre doit se poursuivre au-delà de cette période symbolique, afin de favoriser des actions pérennes en faveur de la prévention, de la recherche et de l'accès aux traitements.

« Je souhaite que ces échanges contribuent à une mobilisation durable, au-delà d'Octobre Rose, pour la prévention, la recherche et l'accès aux soins », a-t-elle conclu.

À travers cette campagne menée entre Brazzaville et Paris, l'association Pour Elles entend ainsi contribuer au renforcement de la sensibilisation aux cancers féminins et à la promotion d'une approche globale de la santé des femmes.