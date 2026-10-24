Tunisie/Mali: Stade Mamadou - Konaté de Bamako (17h00) AS Real de Bamako-ESZ (aller 3-1) - Mission quasi-impossible

Les plus optimistes parmi les fans des « Sang et Or » de Zarzis ne croient pas trop à une qualification fortement compromise par la lourde défaite du match aller mais tablent seulement sur un baroud d'honneur des coéquipiers de Hamdi Lâabidi pour atténuer l'ampleur de la déception d'une élimination quasiment inévitable.

Bien sûr, tant qu'il y a un autre match à disputer, il y a toujours un brin d'espoir à garder. C'est l'entraîneur Chokri Khatoui qui l'a dit et redit après la lourde défaite du premier round face au Réal à domicile. Y croit-il vraiment? On ne peut que se poser la question. Il va, en effet, falloir gagner en terre adverse face à un adversaire des plus redoutables (3-1) pour arriver aux tirs au but et essayer de renverser la situation où gagner par trois buts d'écart ou par deux buts de différence tout en ayant marqué au moins quatre buts sur le terrain de l'adversaire. Autant dire que l'ESZ a besoin d'un véritable cadeau du ciel pour obtenir son billet pour la phase de groupes.

Retour à un schéma de jeu plus réaliste

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Si ce match contre le Real Bamako servira à une chose pour le coach Chokri Khatoui, ce sera pour corriger sa triste copie du match aller après l'avoir revue et reconnu qu'il a bien raté le coche dans la gestion de cette première partie et surtout dans son approche. Le premier compartiment à rectifier sera la défense qui a pris l'eau de toutes parts avec une nouvelle formule qui laissait à désirer et un gardien, Seifeddine Charfi, hors du coup. Hamza Ghanmi sera dans les buts et le retour à une charnière à trois est devenu indispensable.

Un bloc bas avec cinq défenseurs est donc pressenti pour boucher tous les accès à ces bons manieurs de ballon dans les petits espaces dans la surface et qui sont aussi d'excellents tireurs sur les balles arrêtées et sur des frappes à plus de 20 ou 30 mètres du but. Le deuxième compartiment à repenser sera le milieu de terrain avec un premier rideau plus hermétique à dresser pour contrecarrer le dispositif malien et déclencher des opérations afin d'amorcer des transitions rapides à destination de la seule pointe. Livrer donc une partie honnête et digne de l'ESZ, voilà l'objectif qui gommerait du moins la prestation du match aller.