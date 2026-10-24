Tunisie: CSS / Académie Amadou Diallo - Où suivre le match en direct ce samedi ?

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club sportif sfaxien (CSS) accueille ce samedi 24 octobre l'Académie de football Amadou Diallo (AFAD), de Côte d'Ivoire, au stade Taïeb-Mhiri de Sfax, pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2026-2027.

La rencontre débutera à 18h00, heure tunisienne, et sera retransmise en direct sur Watania 2, selon le programme télévisé annoncé pour cette journée.

Les deux équipes abordent cette seconde manche après avoir fait match nul (1-1) lors du match aller, disputé le 17 octobre à Abidjan. Ce résultat laisse la confrontation ouverte avant le rendez-vous de Sfax, où les Noir et Blanc tenteront de tirer profit de l'avantage du terrain pour décrocher leur qualification.

Face à une formation ivoirienne déterminée à poursuivre son aventure continentale, le CSS devra faire preuve d'efficacité offensive et de solidité défensive pour franchir ce deuxième tour préliminaire et poursuivre son parcours en Coupe de la Confédération.

 

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