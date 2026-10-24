Tunisie: Espérance de Tunis / Al-Swehly - où regarder le match en direct ?

L'Espérance sportive de Tunis reçoit ce samedi 24 octobre le club libyen d'Al-Swehly, au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027.

Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 17h00, heure tunisienne. Le match sera retransmis en direct sur Watania 1, permettant aux supporters des Sang et Or de suivre cette confrontation décisive sur la chaîne nationale tunisienne.

Battue 1-0 lors de la manche aller disputée en Libye, l'Espérance est appelée à réagir devant son public pour espérer poursuivre son parcours continental. Les Tunisois devront s'imposer par au moins deux buts d'écart pour obtenir leur qualification sans passer par la séance des tirs au but.

Cette rencontre représente ainsi un rendez-vous crucial pour le club de Bab Souika, qui entend renverser la situation et décrocher son billet pour la phase de groupes de la compétition.