Tunisie: Espérance de Tunis / Al-Swehly - où regarder le match en direct ?

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance sportive de Tunis reçoit ce samedi 24 octobre le club libyen d'Al-Swehly, au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027.

Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 17h00, heure tunisienne. Le match sera retransmis en direct sur Watania 1, permettant aux supporters des Sang et Or de suivre cette confrontation décisive sur la chaîne nationale tunisienne.

Battue 1-0 lors de la manche aller disputée en Libye, l'Espérance est appelée à réagir devant son public pour espérer poursuivre son parcours continental. Les Tunisois devront s'imposer par au moins deux buts d'écart pour obtenir leur qualification sans passer par la séance des tirs au but.

Cette rencontre représente ainsi un rendez-vous crucial pour le club de Bab Souika, qui entend renverser la situation et décrocher son billet pour la phase de groupes de la compétition.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.