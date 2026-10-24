Tunisie: « Lis... la vie s'illumine » - 55 excursions scolaires pour aller à la découverte des maisons d'édition

En partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, le ministère de l'Éducation a mis en place un programme spécial au profit des élèves à l'occasion de la 5e édition de la Foire nationale du livre tunisien. L'événement a démarré ce vendredi à la Cité de la Culture à Tunis et se poursuivra jusqu'au 1er novembre 2026, sous le thème : « Lis... la vie s'illumine ».

L'initiative prévoit l'organisation de 55 sorties scolaires. Coïncidant avec les vacances de mi-trimestre, ce programme permettra aux élèves, durant dix jours, d'explorer les publications de 66 maisons d'édition tunisiennes et de participer à une variété d'activités culturelles et éducatives.

Le programme destiné aux enfants et aux adolescents s'articule autour de huit catégories d'ateliers et d'activités, comprenant des jeux de mémoire dédiés à la découverte du patrimoine tunisien, des ateliers de recyclage, de la création de contes numériques, ainsi que des sessions de dessin et d'arts plastiques. Les jeunes visiteurs pourront également découvrir des livres interactifs enrichis, participer à des ateliers de lecture dirigée, assister à des représentations théâtrales et s'initier à l'art du conte.

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En parallèle, les commissariats régionaux de l'éducation présenteront sept spectacles artistiques au sein des espaces de la foire.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des programmes nationaux de sorties et d'activités scolaires prévus durant la pause automnale. Elle vise à ancrer l'habitude de la lecture chez les jeunes générations, à rapprocher le livre tunisien des élèves et à consolider le partenariat entre le milieu scolaire et les institutions culturelles.