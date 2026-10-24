Tunisie: Energies renouvelables - pourquoi la production stagne à 9 %?

Le développement des énergies renouvelables en Tunisie souffre d'un décalage structurel entre les orientations affichées et leur exécution sur le terrain.

Alors que la stratégie nationale vise une part de 35 % d'énergies propres dans la production d'électricité d'ici 2030 puis 50 % en 2035, le niveau atteint stagne à environ 9 %. La dynamique actuelle repose principalement sur les initiatives d'auto-production et les producteurs indépendants, ce qui demeure insuffisant pour combler le retard sans un changement de rythme opérationnel.

L'accélération des projets se heurte à des obstacles techniques et administratifs majeurs. Le réseau électrique national souffre d'une capacité d'accueil limitée, nécessitant un renforcement urgent des infrastructures de transport de courant et des capacités de stockage. À ces contraintes s'ajoutent la lourdeur des démarches administratives, la multiplication des autorisations requises, la complexité de l'accès aux financements et des litiges fonciers récurrents.

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Sur le plan socio-économique, le modèle actuel manque d'intégration locale et d'équité territoriale. Les grands projets implantés dans les régions de l'intérieur génèrent peu de retombées directes pour les populations locales, l'essentiel des investissements et des compétences étant importé. De plus, si l'objectif d'ingénierie prévoit la création de 70 000 emplois, la plupart restent éphémères et concentrés sur la phase de construction, retombant à des postes à faible valeur ajoutée lors de l'exploitation. La souveraineté économique du secteur nécessite donc le développement d'une industrie locale de fabrication d'équipements solaires et la valorisation des compétences tunisiennes.

La question de la précarité énergétique représente un autre défi critique, touchant environ 40 % des ménages tunisiens. L'impact financier de l'électricité contraint de nombreux foyers à restreindre leur consommation. La stratégie actuelle ne fixe aucun indicateur chiffré pour mesurer la réduction de cette vulnérabilité. Des mécanismes correctifs doivent être intégrés, notamment l'instauration d'un cadre juridique favorisant l'investissement solaire collectif dans le bâtiment résidentiel, le déploiement du financement participatif et la démocratisation de l'accès aux technologies propres.

Enfin, la gestion des pics de consommation estivale met en évidence l'inadéquation entre les projets de long terme et les besoins immédiats. L'augmentation constante de la demande d'électricité surpasse le rythme d'installation des nouvelles capacités renouvelables. Sans arbitrage clair sur les investissements d'urgence et le renforcement des réseaux pour les saisons estivales à venir, la continuité de la production électrique restera exposée à de fortes pressions tensionnelles.