Tunisie: Énergies renouvelables - 600 entreprises tunisiennes actives dans le secteur

Environ 600 entreprises tunisiennes exercent effectivement dans le secteur des énergies renouvelables, sur un total de 1.200 sociétés ayant obtenu une autorisation d'investissement dans ce domaine, a indiqué Youssef Chbili, président de l'Organisation tunisienne des énergies propres.

Ce chiffre intervient alors que la Tunisie mise sur le développement des énergies renouvelables pour renforcer sa sécurité énergétique et réduire sa dépendance aux sources d'énergie conventionnelles.

Selon la stratégie énergétique nationale à l'horizon 2035, le pays ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à 35 %, pour une capacité installée d'environ 8.350 mégawatts (MW). À la fin du mois de juin 2026, cette part s'élevait à 9,2 %.

Un secteur à fort potentiel d'investissement et d'emploi

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Le développement des énergies renouvelables représente une opportunité d'investissement à forte valeur ajoutée pour l'économie tunisienne. Ce secteur offre également des perspectives importantes en matière de création d'emplois et de recrutement de main-d'oeuvre qualifiée.

La stratégie énergétique nationale prévoit ainsi la création d'environ 70.000 emplois dans les projets liés aux énergies renouvelables et les secteurs connexes.

Vers un label de qualité pour le secteur solaire

La prochaine étape devrait porter sur la mise en place d'une charte sectorielle intégrant un label de qualité spécifique à l'énergie solaire. Selon Youssef Chbili, qui s'est exprimé sur les ondes de la Radio nationale, l'adhésion à ce dispositif serait volontaire.

Ce label devrait offrir des avantages commerciaux aux entreprises participantes, tout en garantissant les droits des consommateurs et en limitant les difficultés liées à l'exploitation des installations solaires.

Cette initiative fait suite à une réunion sectorielle organisée à la fin du mois de septembre dernier, avec la participation des différents acteurs du secteur, a précisé le responsable.

Accélérer les investissements dans le solaire et l'éolien

Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de la Tunisie d'accélérer la réalisation de projets solaires et éoliens et d'attirer davantage d'investissements privés.

Le développement des énergies renouvelables constitue également un levier pour réduire le déficit énergétique, maîtriser les coûts de production de l'électricité et renforcer la capacité du réseau électrique à répondre à une demande en énergie en constante progression.

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