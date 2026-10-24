Tunisie/Algérie: Ligue des champions CAF - Khaled Ben Yahia qualifie la Mouloudia Club d'Alger en phase de groupes

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Mouloudia Club d'Alger a signé une remontada historique face aux Nigérians d'Enugu Rangers, s'offrant ainsi un billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Sur la pelouse du stade Chahid Ali Ammar, le « doyen » de la capitale a réussi l'exploit d'inverser la tendance après sa défaite 2-0 au match aller, s'imposant sur un score cumulé de 3-2 au terme d'un scénario haletant.

Sous pression dès le coup d'envoi, les Algérois ont dû faire preuve de patience face au bloc défensif nigérian. La délivrance est venue à la 58e minute grâce à Chahreddine Boukholda, dont l'ouverture du score a relancé les espoirs des locaux.

Poussés par leur public, les hommes de la capitale ont accentué la pression jusqu'à faire sauter le verrou une deuxième fois. À la 84e minute, l'attaquant guinéen Mohamed Saliou Bangoura a inscrit le but du break, remettant les deux équipes à égalité parfaite sur l'ensemble des deux confrontations.

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