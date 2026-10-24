Tunisie/Algérie: Ligue des champions CAF - Khaled Ben Yahia qualifie la Mouloudia Club d'Alger en phase de groupes

Le Mouloudia Club d'Alger a signé une remontada historique face aux Nigérians d'Enugu Rangers, s'offrant ainsi un billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Sur la pelouse du stade Chahid Ali Ammar, le « doyen » de la capitale a réussi l'exploit d'inverser la tendance après sa défaite 2-0 au match aller, s'imposant sur un score cumulé de 3-2 au terme d'un scénario haletant.

Sous pression dès le coup d'envoi, les Algérois ont dû faire preuve de patience face au bloc défensif nigérian. La délivrance est venue à la 58e minute grâce à Chahreddine Boukholda, dont l'ouverture du score a relancé les espoirs des locaux.

Poussés par leur public, les hommes de la capitale ont accentué la pression jusqu'à faire sauter le verrou une deuxième fois. À la 84e minute, l'attaquant guinéen Mohamed Saliou Bangoura a inscrit le but du break, remettant les deux équipes à égalité parfaite sur l'ensemble des deux confrontations.

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Dans nos archives Au fait du jour : Le Stade Nabeulien réhabilité !Alors que l'ombre des prolongations planait sur la rencontre, le remplaçant Sofiane Bayazid est sorti du banc pour endosser le costume du sauveur. Auteur du but de la victoire dans le temps additionnel (90+2e), il a fait chavirer le stade dans une ferveur hystérique, scellant une qualification méritée pour le MCA.