Tunisie: Ligue 1 - 7e journée-USBG-ST (1-0) - Au forceps...

Le Onze à Sofiane Hidoussi a laissé passer l'orage puis s'est armé de lucidité et de réalisme pour faire la différence.

Après deux clean-sheet à Hammam-Sousse et à Métlaoui, le Stade Tunisien de Tozé Marreco s'est produit hier au stade 7 Mars de Ben Guerdane face à l'USBG de Sofiene Hidoussi, un adversaire qui a récemment battu le tenant du titre et qui caracolait en haut du classement en attendant les mises à jour. Le Stade débute fort et à la 3' de jeu, sur un renversement vers le couloir gauche, les Bardolais réclament un penalty après un amorti litigieux d'Oboh en pleine surface. 7', l'Union Sportive de Ben Guerdane sort de sa coquille, avance son bloc et perce à deux reprises sur le couloir droit par Mcharek et Chachia, particulièrement entreprenants, sauf que la défense Stadiste a veillé au grain.

A son tour, le Stade se montre menaçant, sur contre éclair, et suite à une incursion de Youssef Saafi, Fakhreddine Ben Youssef est un tantinet en retard sur la réception. On entame le quart d'heure de jeu et le Stade confisque le cuir au milieu grâce en partie à un Youssef Oumarou omniprésent et à un Mamne Thioume véloce à souhait au milieu. 18', l'USBG aurait pu débloquer le score suite à un enchaînement Camara-Bakhouche dont ne profitera pas Agbanou qui écrase sa frappe. Vers la demi-heure de jeu, le Stade domine, mais l'USBG résiste sans pour autant s'empêcher de se projeter rapidement sur contre-attaque. 35', lancé par Oumarou, Amine Khemissi écrase à son tour sa frappe, repoussée par le gardien Lassaad Hammami. Le Stade pousse davantage mais Ben Youssef, en pleine surface, ne profitera pas de l'assist de Saafi.

On reprend tambour battant côté stadiste, mais Saafi n'ajustera pas sa frappe face au gardien de l'USBG. La minute qui suit, sur un service de Ouerghemi, Raed Derbali touche du bois de la tête. 56', l'USBG réagit par un déboulé de Mcharek vers Bakhouche qui dévisse au moment de conclure. Vers l'heure de jeu, le ST touche à nouveau le poteau suite à une frappe surprise de l'inspiré Youssef Saafi. 67', suite à un service en retrait de Ouerghemi, Yusuf Touré avait le but au bout des crampon,s mais sa frappe croisée n'est pas cadrée. 72', Tournant du match.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'entrée de la surface, Diakité, au même niveau que le dernier défenseur stadiste, ouvre la marque du pied droit. Le but est dans un premier temps annulé étant hors jeu puis validé après consultation de la VAR. Par la suite, le ST se rue vers l'avant et Ben Youssef élève trop sa frappe à l'entrée de la surface. Au final, l'USBG aura construit sa victoire en résistant avant de donner l'estocade. L'équipe de Hidoussi garde la main en tête du classement.