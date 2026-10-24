Tunisie: Découverte du patrimoine - Lancement d'un programme national d'excursions scolaires au profit de plus de 2000 élèves

En partenariat avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Éducation organise, du 26 octobre au 1er novembre 2026, un programme national de sorties scolaires au profit des élèves du primaire, du collège et du lycée, sous le thème : « Ma patrie... une histoire à découvrir, un patrimoine à protéger ».

Initiée à l'occasion des vacances de la mi-premier trimestre, cette action bénéficiera à 2 080 élèves issus de 104 établissements scolaires, répartis sur les 26 commissariats régionaux de l'éducation. L'encadrement sera assuré par 208 accompagnateurs tout au long des circuits.

Au programme : des visites guidées dans plusieurs sites archéologiques, musées et réserves naturelles à travers les différentes régions de la République.

Cette initiative vise à faire découvrir aux jeunes élèves le riche patrimoine culturel et naturel de la Tunisie, à renforcer leur sentiment d'appartenance et de fierté nationale, tout en les sensibilisant à l'importance de la préservation du patrimoine.

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Elle s'inscrit dans le cadre des programmes nationaux d'activités et de sorties scolaires déployés par le ministère de l'Éducation afin de transformer les vacances en un espace d'apprentissage et de découverte, ancrant ainsi l'école dans son environnement historique et culturel.