La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a élaboré une stratégie pluriannuelle visant à garantir l'approvisionnement en eau potable face à la raréfaction des ressources hydriques et aux changements climatiques. En prévision de l'été 2027, un programme d'intervention d'urgence sera également déployé dans les différentes régions du pays.

Dans une réponse à une question écrite de la députée à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Asma Driss, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a présenté les principaux axes de cette stratégie nationale.

Quatre axes pour sécuriser l'approvisionnement en eau

La stratégie de la SONEDE repose sur quatre axes majeurs. Le premier concerne le renforcement de l'approvisionnement des villes et des principaux pôles de consommation. Le deuxième porte sur la réalisation des grands axes hydrauliques en milieu rural. Le troisième vise les économies d'eau et l'amélioration du rendement des réseaux de distribution. Le quatrième est consacré à la transition énergétique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant les grandes agglomérations, les efforts portent notamment sur le renforcement du transfert des excédents d'eau du Nord vers le Grand Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax. Le dispositif prévoit également le recours à de grands réservoirs de régulation, notamment ceux de Saïda et de Kalâa Kebira, afin de sécuriser l'approvisionnement du Grand Tunis et du Sahel.

Pour les régions disposant de ressources locales insuffisantes, la stratégie prévoit le dessalement des eaux souterraines saumâtres et de l'eau de mer, notamment dans les gouvernorats du Sahel, de Sfax et du Sud.

Des infrastructures renforcées en milieu rural

Dans les régions rurales du Nord et du Nord-Ouest, le programme prévoit la réalisation de grandes infrastructures hydrauliques. Il comprend notamment des stations de traitement des eaux de surface de capacité moyenne, à Kessab et à Joumine, ainsi que des conduites principales d'adduction et des ouvrages de stockage et de régulation.

La SONEDE entend également moderniser les réseaux de distribution afin de réduire les pertes d'eau, encourager une consommation plus rationnelle et améliorer la gestion de la demande.

Le volet énergétique prévoit, quant à lui, une amélioration de 15 % de l'efficacité énergétique des installations de production et de pompage d'ici 2030. L'intégration des énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité et l'énergie photovoltaïque, devra représenter 30 % de la consommation énergétique totale en 2035.

Un programme d'urgence en prévision de l'été 2027

Pour anticiper les besoins de l'été 2027, la SONEDE a arrêté un programme opérationnel urgent articulé autour de quatre zones : le Grand Tunis, le Nord, le Centre et le Sud.

Dans nos archives Ligue arabe : La Tunisie prend part à la 163e session ministérielle au CaireDans le Grand Tunis, cinq interventions sont prévues. Elles comprennent la réalisation de trois stations de pompage ainsi que le forage, l'électrification et l'équipement de deux puits destinés à renforcer les ressources en eau dans la délégation de Mornag.

Dans les gouvernorats du Nord, le programme prévoit 19 interventions durant l'été 2027. Elles concernent principalement des systèmes d'approvisionnement nécessitant un renforcement des ressources hydriques, notamment par le forage de nouveaux puits ou le raccordement de puits supplémentaires.

Dans le Centre, les travaux viseront à améliorer l'approvisionnement en eau potable dans neuf zones. Le programme prévoit l'acquisition et la pose de 20.000 mètres de conduites, l'achat et l'installation de 12 pompes ainsi que l'équipement de quatre stations de pompage en pompes de secours.

L'approvisionnement des gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia devrait également s'améliorer grâce à la mise en service de la station de dessalement de Sidi Abdelhamid.

43 interventions prévues dans les gouvernorats du Sud

Dans le Sud tunisien, la SONEDE a programmé 43 interventions pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable.

Les opérations porteront no 43 interventions prévues dans les gouvernorats du Sud tamment sur l'exploitation des ressources souterraines disponibles, en particulier dans les zones entièrement alimentées par les eaux souterraines. À ce titre, 29 puits profonds doivent être réalisés, électrifiés, équipés et raccordés dans les différents gouvernorats du Sud.

Le programme prévoit également la rénovation et la réhabilitation des réseaux d'adduction et de distribution afin d'en améliorer le rendement. Des opérations de maintenance seront menées, tandis que certains équipements de pompage seront renforcés ou renouvelés.

Enfin, la gestion de la demande constitue un autre volet du dispositif. Elle reposera sur la rationalisation de la consommation, les économies d'eau ainsi que la détection et la réparation des fuites.

À travers cette stratégie à long terme et les interventions prévues avant l'été 2027, les autorités entendent renforcer la continuité du service de l'eau potable et limiter les perturbations liées au stress hydrique et aux effets des changements climatiques.