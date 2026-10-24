La création théâtrale tunisienne continue de briller à l'échelle internationale. La pièce « Les Fugueuses» , écrite et mise en scène par Wafa Taboubi, s'est vue décerner le Prix du Jury lors de la 15e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa, qui s'est tenue du 15 au 23 octobre en Algérie.

Cette consécration, issue d'une coproduction entre le Théâtre National Tunisien et la société Al Oustoura Production, vient enrichir le palmarès déjà impressionnant d'une oeuvre majeure du paysage scénique contemporain.

Portée par une distribution réunissant Fatma Ben Saïdane, Mounira Zakraoui, Lobna Noomene, Oumayma Bahri, Sabrine Omar et Oussama Hannaini, la pièce prend pour décor une mystérieuse station d'attente. Dans cet espace clos, cinq femmes et un homme guettent l'arrivée d'un événement ou d'un personnage qui ne viendra jamais. Cet attente vaine se mue rapidement en une métaphore existentialiste : il ne s'agit plus de chercher l'absent, mais de quêter du sens au coeur d'un monde en décomposition. La fuite devient alors psychologique et intellectuelle autant que matérielle, opérant un glissement d'une réalité étouffante vers un imaginaire libérateur, et de la souffrance individuelle vers une angoisse collective. Sur scène, le plateau se transforme en un labyrinthe existentiel où s'entremêlent les conflits intérieurs des personnages et leurs interrogations fondamentales sur l'identité, le destin et la possibilité d'un salut individuel face à un effondrement généralisé.

Ce prix algérien s'ajoute à une longue série de distinctions prestigieuses glanées en Tunisie comme à l'étranger. « Les Fugueuses » avait notamment décroché le Grand Prix de la 16e édition du Festival du théâtre arabe en janvier 2026, après avoir remporté le Tanit d'or (Grand Prix) de la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), ainsi que le Grand Prix de la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien « Saisons de la création ».

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Sur la scène internationale, le spectacle avait également été distingué par le prix spécial « Jovan Ćirilov » lors de la 59e édition du Festival international du théâtre de Belgrade (BITEF) en Serbie, qui s'est déroulée du 13 au 20 septembre dernier.