La Foire nationale du livre tunisien est de retour après 3 ans d'absence, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec l'Union des éditeurs tunisiens. Un évènement tant attendu, pour le plus grand bonheur des bibliophiles, des professionnels du livre et des autres acteurs des secteurs apparentés.

La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par Dr Taoufik Grira qui est à la tête du comité d'organisation. Cette cinquième édition se tient sous le slogan « Avec la lecture... ta vie sera ensoleillée ». Du 23 octobre au 1er novembre, 66 maisons d'édition seront présentes tous les jours à la Cité de la Culture de Tunis de 9h à 21h. Plus de 6.000 titres sont proposés, allant des ouvrages littéraires aux livres scientifiques et pédagogiques.

Leur point commun, c'est qu'il s'agit bien de livres tunisiens, contrairement à la Foire internationale du livre de Tunis qui a eu lieu au mois d'avril dernier et qui a accueilli des invités de nombreux autres pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et si la foire coïncide avec les vacances scolaires, c'est dans le but d'attirer les parents et les jeunes. Qu'on y aille avec une liste de « courses » préparée à l'avance ou en étant ouvert aux surprises, difficile de résister à toutes ces offres qui semblent correspondre à tous les gouts. Des pancartes au niveau des stands indiquent des remises attrayantes, de quoi susciter l'engouement des lecteurs potentiels, tout en restant accessibles à toutes les bourses. Lundi est une date particulièrement marquante à retenir, comme c'est la Journée de l'éditeur. Des réductions encore plus généreuses sont alors promises.

Les rendez-vous autour du livre

En plus des ouvrages exposés, des rencontres avec des écrivains et même des artistes sont prévues. Des séances de dédicaces ont déjà été annoncées sur les réseaux sociaux. Des ateliers de lecture et de création, ainsi que des projections de film figurent au programme, qui est organisé en thèmes.

La journée d'aujourd'hui, samedi 24 novembre, sera dédiée à la littérature pour enfants, dimanche à la nouvelle. Les problématiques de droits de propriété intellectuelle et le piratage numérique sont au centre du séminaire des éditeurs. Lundi, le gouvernorat de Nabeul sera au coeur de l'attention, en tant qu'invité d'honneur de l'édition. Trois personnalités originaires de la région seront mises à l'honneur : l'historien Taoufik Bachrouch, le poète et sociologue Sadok Charaf et l'artiste plasticien Raouf Gara. L'accent sera mis sur le livre traduit mardi. Mercredi sera la journée du théâtre, avec des invités de renom : Taoufik Jebali, Fadhel Jaibi et Hamadi Mezzi.

Des rencontres autour du cinéma sont prévues jeudi, en présence des célèbres cinéastes Mourad Ben Cheikh, Lassad Ben Hassine et Brahim Ltaief. Des projections et des discussions auront lieu autour des adaptations.

Vendredi, les regards seront de nouveau tournés vers Nabeul, avec cette fois un symposium des arts plastiques. Puis, samedi sera rythmé par les thèmes du livre et de la musique avec des poèmes tunisiens chantés.

Le programme de la Foire nationale du livre tunisien inclut aussi des activités qui seront consacrées aux livres audio, aux innovations culturelles numériques et à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'écriture. Par ailleurs, il sera procédé à une présentation de projets de startups liés au livre et à la culture numérique.

Le palmarès annoncé

Plus de cinquante candidatures ont été déposées et quatre lauréats ont été annoncés le jour de l'ouverture officielle de la Foire nationale du livre tunisien. Chaque récompense est dotée de 10 000 dinars. Le Prix du roman a été attribué à Lazhar Sahraoui pour « Assal ad-donia » paru aux Editions Meskiliani.

Mohamed Hedi Jaziri et Imen Daoud ont été récompensés par le Prix de poésie, respectivement pour les recueils « Ama kana ajda bika al intidhar » (Editions Al Amina) et « Mémoire d'un coeur euphorique » (Editions Washma). Yasmine Khaddouma a décroché le Prix de la nouvelle pour son recueil « Fi dakhili... » (Editions Waraqa). Le Prix du livre scientifique et pédagogique destiné aux enfants a été attribué à Najoua Kadri pour « Toufoulat al sard, wiladat al maana fi sardiat al fifl » paru chez Editions Arcadia.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le mardi 27 octobre, en présence de Mme la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, qui est actuellement en mission à l'étranger.